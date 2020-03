UFN: emissione postale sulla sostenibilità ambientale

UFN: emissione postale sulla sostenibilità ambientale.

Data di emissione: 26 marzo 2020

Valori: foglietto formato da n.1 valore da €2,50 e n.9 chiudilettera

Tiratura massima: 80.000 foglietti

Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 131⁄4 x 131⁄4

Formato francobolli e chiudilettera: 30 x 24 mm

Formato foglietto: 180 x 140 mm

Per gentile concessione: United Nations Postal Administration, ottimizzato dal Centro Filatelico I.P.Z.S.

Il foglietto riporta le dieci azioni quotidiane promosse dalla campagna delle Nazioni Unite Act Now, con l’intento di educare e incoraggiare i cittadini globali a fare scelte rispettose dell’ambiente per fronteggiare la sfida climatica: “1.Fai la doccia in 5 minuti”, “2. Usa meno l'auto”, “3. Riduci il consumo di carne”, “4. Mangia prodotti locali”, “5. Ricicla”, “6. Spegni le luci”, “7. Stacca le spine”, “8. Riempi e riusa”, “9. Moda senza sprechi” e “10. Usa la tua busta”. Act Now è l’appello globale all’azione individuale per i cambiamenti climatici lanciato dalle Nazioni Unite. La campagna è un punto nevralgico del lavoro coordinato dell’ONU per promuovere la sensibilizzazione, l’intraprendenza e l’agire per il cambiamento climatico accelerando l’attuazione dell’Accordo di Parigi. Nata come campagna online e sui social media, Act Now incoraggia all’agire del singolo regolando le proprie abitudini di consumo, cambiando le routine e facendo scelte che hanno un impatto meno nocivo sull’ambiente. www.un.org/en/actnow

c.s. UFN

