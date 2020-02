UFN: Europa – Antiche tratte postali

L’Ufficio Filatelico e Numismatico trasmette le informazioni relative al programma filatelico previsto per l’anno 2020:

Europa – Antiche tratte postali

Data di emissione: 24 marzo 2020

Valori: n.2 valori da €1,10 e 1,15 in fogli da 12 francobolli

Tiratura massima: 60.000 serie

Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 13¼x13

Formato francobolli: 30 x 40mm

Bozzettista: Marina Marcolin

La serie filatelica Europa 2020, dedicata alle antiche tratte postali, rappresenta il postiglione sammarinese, in servizio nella Repubblica dal 1607, incaricato di portare e ritirare la corrispondenza all’ufficio postale di Rimini. Il primo francobollo raffigura il postiglione che si dirige a piedi verso il Monte Titano, mentre il secondo valore mostra il suo arrivo presso la Porta del Paese, nel centro storico di San Marino.

Marina Marcolin è nata a Vicenza nel 1975. Pittrice e illustratrice, collabora con case editrici e gallerie nazionali e internazionali. I suoi lavori sono stati pubblicati in Italia, Francia, Germania, Svizzera, Spagna, Portogallo, Olanda, Grecia, Taiwan, Corea, Irlanda, Inghilterra, Stati Uniti ed esposti al Museum of American Illustration di New York e al Palazzo delle Esposizioni di Roma.



Comunicato stampa

Ufficio Filatelico e Numismatico