UFN: Moneta commemorativa da 2 euro fior di conio denominata: «450° anniversario della nascita di Caravaggio», millesimo 2021.

L’Ufficio Filatelico e Numismatico trasmette le informazioni relative alla serie numismatica del 1° marzo 2021: Cod. 332: Moneta commemorativa da 2 euro fior di conio denominata:

«450° anniversario della nascita di Caravaggio», millesimo 2021

Michelangelo Merisi nacque nel 1571 a Caravaggio, un borgo presso Milano. Pittore inquieto e travagliato, fu un genio che rivoluzionò profondamente la storia dell’arte, introducendo lo studio del vero e l'impiego violento della luce come metafora della grazia di Dio.

Sul dritto della moneta da 2 euro dedicata al 450° anniversario della sua nascita è raffigurata la Maddalena penitente, tratta dall’omonima opera conservata presso la prestigiosa Galleria Doria Pamphilj a Roma. Rinnegata la passata vita mondana, la fanciulla si apre alla grazia divina con le mani dolcemente adagiate in grembo e i gioielli abbandonati in terra accanto al vasetto di unguento. L’unico raggio di luce che taglia trasversalmente la tela anticipa le drammatizzazioni della fase matura, che influenzeranno tutta la successiva pittura europea.

Valore: €2,00

Parte esterna: rame-nichel

Parte interna a tre strati: nichel-ottone, nichel, nichel ottone

Bordo: zigrinatura fine con “ ” e “2” ripetuti 6 volte, alternativamente dritti e capovolti

Peso: gr. 8,50

Diametro: mm. 25,75

Spessore: mm. 2,20

Bozzettista (dritto): Silvia Petrassi

Tiratura: 54.000 monete fior di conio

Prezzo di vendita: €16,50 + IVA per residenti in Italia

Coniazione: IPZS, Roma

Per gentile concessione: Galleria Doria Pamphilj, Roma ©ADP s.r.l. - https://www.doriapamphilj.it/

Inoltre l’Ufficio Filatelico e Numismatico informa che lunedì 1° marzo 2021, in occasione dell’emissione della moneta commemorativa da 2 euro dedicata a Caravaggio, lo sportello di vendita sarà aperto dalle ore 8.30 alle ore 16.00 presso la sede in Via 28 luglio n.212 – 47893 – Borgo Maggiore (Centro Uffici Tavolucci, al piano sottostante la Filiale della Banca Agricola Commerciale).

L’accesso sarà consentito nelle seguenti modalità: potrà entrare una persona alla volta, munita di mascherina (obbligatoria), previa disinfezione delle mani e misurazione della temperatura.

