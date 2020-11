UFN: Moneta da 20 euro in oro per il 40° anniversario dell’adesione di San Marino all’O.M.S

L’Ufficio Filatelico e Numismatico trasmette le informazioni relative all’emissione numismatica del 5 novembre 2020:

Cod. 331: MONETA DA 20 EURO IN ORO VERSIONE PROOF, millesimo 2020

«40° anniversario dell’adesione di San Marino all’O.M.S.»

Nel 1980 San Marino ha aderito all’Organizzazione Mondiale della Sanità, il cui scopo è quello di assicurare a tutte le popolazioni il raggiungimento del più alto livello possibile di salute e la promozione della cooperazione internazionale nel settore della sanità, in particolare nella lotta contro le malattie infettive e nella gestione delle emergenze sanitarie globali.

Il rovescio della moneta mostra una composizione con due mani aperte per proteggere e sostenere insieme un globo stilizzato, simbolo della cura per la salute dell’uomo. Esse rappresentano San Marino e l’O.M.S. che da 40 anni lavorano insieme per questo stesso fine e incarnano anche lo spirito di collaborazione internazionale che è alla base dell’O.M.S. e di tutti i paesi che ne fanno parte. Completano la moneta le Tre Torri con le Tre Penne e la linea di un elettrocardiogramma.

Valore: €20,00

Oro: 900/000 proof

Peso legale: gr. 6,451

Diametro: 21 mm

Tiratura massima: 600 esemplari

Autore del bozzetto (dritto): Antonella Napolione Autore del bozzetto (rovescio): Chiara Principe

Bordo: zigrinato

Coniazione: Muenze Oesterreich AG

Prezzo: € 428,00

Inoltre l’Ufficio Filatelico e Numismatico informa che giovedì 5 novembre 2020, in occasione dell’emissione della moneta da 20€ in oro, lo sportello di vendita sarà aperto dalle ore 10.00 alle ore 16.00 presso la sede in Via 28 luglio n.212 – 47893 – Borgo Maggiore (Centro Uffici Tavolucci, al piano sottostante la Filiale della Banca Agricola Commerciale). L’accesso sarà consentito nelle seguenti modalità: potrà entrare una persona alla volta, munita di mascherina (obbligatoria), previa disinfezione delle mani e misurazione della temperatura.





Comunicato stampa

Ufficio Filatelico e Numismatico