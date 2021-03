UFN: Nominato il nuovo Comitato Tecnico Artistico

L’Ufficio Filatelico e Numismatico informa la stampa che i nuovi componenti del Comitato Tecnico Artistico dell’U.F.N. sono il Prof. Sergio Menichelli, il M° Gianluigi Giulianelli e l’Arch. Simona Tagliaferri.

Il nuovo CTA è presieduto dal Prof. Sergio Menichelli, che dichiara:

"La prima cosa che voglio dire è che sono onorato per questa nomina a Presidente del Comitato Tecnico Artistico dell’Ufficio Filatelico e Numismatico di San Marino.

Sono lusingato e felice per diversi motivi, il primo è senz’altro dovuto al fatto di offrire la mia competenza di designer grafico e insegnante di design allo Stato di San Marino nella cui Università insegno ormai da dodici anni. Diciamo che ormai a San Marino mi sento a casa.

Inoltre il mondo della filatelia e della numismatica mi appassiona molto data la mia formazione artistica, perché trovo molto poetico portare avanti una tradizione di collezionisti appassionati, contribuendo a creare questi piccoli e preziosissimi oggetti stampati e coniati; li trovo straordinari proprio perché così minuti e preziosi nella qualità della loro progettazione e realizzazione. Mi sembrano dei piccoli messaggi che si muovono tra persone di diversi paesi e di differenti generazioni portando valori di bellezza, di pluralità e di qualità.

Inoltre come professore di design grafico all’Università di San Marino, mi fa piacere individuare, insieme al resto del Comitato Tecnico Artistico, temi legati alla cultura contemporanea di cui il design è senz’altro un attore privilegiato."

