UFN: nuovi annulli speciali

L’Ufficio Filatelico e Numismatico ha predisposto i seguenti annulli speciali: 30a Mostra micologica del Titano. L’annullo ritrae il fungo Paxina acetabulum. La manifestazione si terrà a San Marino dal 28 al 29 settembre 2019. Insieme 200. L’annullo riproduce il Palazzo del Consolato Generale degli Stati Uniti a Firenze, in occasione del bicentenario della presenza consolare statunitense a Firenze e dei rapporti consolari con San Marino; Bologna, 64a Bophilex. L’annullo raffigura la Chiesa di S. Ansano a Brento di Monzuno (Bologna), dove Padre Marella si ritirava per pregare. L’UFN sarà presente al Convegno che si terrà presso il Palasavena – via Caselle 26 S. Lazzaro di Savena (bologna) Uscita tangenziale n. 13- nei seguenti orari: 4 ottobre ore 10-18, 5 ottobre ore 9-17. Per informazioni: www.afnb.it