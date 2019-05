UFN: partecipazione alla 92a Adunata Nazionale degli Alpini

L’Ufficio Filatelico e Numismatico di San Marino informa la stampa che parteciperà alla 92a Adunata Nazionale degli Alpini, manifestazione che si terrà a Milano dal 9 al 12 maggio 2019. L’U.F.N. sarà presente presso lo stand n.7 con apertura dalle 9 alle 19, all’interno del Villaggio dei Partner, via Luca Beltrami, nei pressi del Castello Sforzesco di Milano. In occasione dell’evento sarà disponibile un folder speciale (al costo unitario di 7,80 €) che contiene due serie postali “Centenario dell’Associazione Nazionale Alpini” (emissione del 26/02/2019): una nuova ed una su busta con l’annullo speciale che rappresenta un cappello da alpino. Il folder sarà in vendita anche sul sito www.ufn.sm.

Comunicato stampa

Ufficio Filatelico e Numismatico di San Marino