UFN: Premio "Communication Arts 2020" - Parole educate (Davide Pagliardini)

L’Ufficio Filatelico e Numismatico trasmette le informazioni relative al Premio “Communication Arts 2020”.

La serie postale Parole educate, emessa il 7 maggio 2019 dall’Ufficio Filatelico e Numismatico della Repubblica di San Marino e realizzata da Davide Pagliardini, si è aggiudicata il Premio “Communication Arts - Award of Excellence 2020” del Typography Annual edito da Communication Arts.

L’autorevole rivista raccoglie il meglio della comunicazione visiva a livello mondiale e nel proprio catalogo Annual, una delle pubblicazioni più influenti del settore, espone i migliori lavori relativi a tipografia, lettering e calligrafia. Il Premio viene assegnato da una giuria formata da esperti che selezionano le opere per le seguenti categorie: illustrazione, fotografia, media interattivi, pubblicità, tipografia, design. Ogni anno su migliaia di partecipanti, solo pochissimi vengono scelti per entrare a far parte degli Annual di categoria. La Dr.ssa Gioia Giardi, Dirigente U.F.N., esprime la propria gratitudine per l’assegnazione di questo prestigioso premio in un contesto internazionale così importante e sottolinea come il ricorso ai migliori designer contemporanei sia fondamentale per continuare il percorso di innovazione intrapreso nel settore della filatelia.

La Dr.ssa Giardi inoltre rinnova con riconoscenza le attestazioni di stima nei confronti del giovane artista sammarinese Davide Pagliardini, autore della serie postale, che dichiara: “Sono molto felice di essere stato premiato con un "CA Award of Excellence” dato che è uno premi più interessanti per il mondo del lettering, della tipografia e della calligrafia in quanto raccoglie nell’Annual lavori di grande livello e di professionisti che stimo molto. Inoltre in Italia sono in pochi ad avere vinto questo tipo di riconoscimento e i colleghi che conosco che ne hanno uno, o in alcuni casi, più di uno, sono persone che stimo molto, quindi questo mi rende ancora più felice.”

https://www.commarts.com/project/30284/parole-educate-stamps Cod. 683: Parole Educate https://www.ufn.sm/it/cod-683-2019.html

La serie vuole trasmettere il valore autentico di semplici parole gentili come “scusa”, “per favore”, “permesso” e “grazie” per incoraggiare comportamenti improntati alla gratitudine e alla riconoscenza da tenere nel rispetto di tutti e favorire la convivenza pacifica e l’armonia tra i popoli. Davide Pagliardini, visual designer sammarinese, si occupa di comunicazione visual, con particolare attenzione al lettering ed all'animazione. La serie esplora stili differenti alternando forme di lettere diverse, che sono il punto d’arrivo di una ricerca stilistica che attinge da diversi ambiti/mondi di appartenenza e da differenti periodi storici. Il risultato è una rielaborazione in chiave moderna, con un look accattivante, volta a dar rilievo al valore ed al significato delle parole stesse.



Data di emissione: 7 maggio 2019

Valori: n. 4 valori da €0,25, €0,40, €1,10 e €2,90 in fogli da 12

francobolli con bandella a sinistra del foglio

Tiratura: 36.000 serie

Stampa: offset a 4 colori e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 13 x 13¼ - Formato francobolli: 40 x 30 mm

Bozzettista: Davide Pagliardini



Comunicato stampa

Ufficio Filatelico e Numismatico