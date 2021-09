UFN: programma di emissioni numismatiche per l'anno 2021

L’Ufficio Filatelico e Numismatico trasmette alla stampa l’aggiornamento del programma di emissioni numismatiche per l’anno 2021, integrato con due nuove monete che saranno emesse entro la fine del 2021 per commemorare le prime tre storiche medaglie olimpiche vinte a Tokyo da atleti sammarinesi. Dopo il bronzo di Alessandra Perilli nel tiro a volo specialità trap e l’argento nel mixed team ancora della Perilli in coppia con Gian Marco Berti, è arrivato il bronzo nella lotta libera grazie a Myles Nazem Amine Mularoni. Programma numismatico 2021: - Moneta commemorativa da 2 euro, versione fior di conio, dedicata al 450° anniversario della nascita di Caravaggio - Moneta da 5 euro in argento, versione proof, dedicata al Calcio 2021 - Moneta da 10 euro in argento, versione proof, dedicata al 450° anniversario della scomparsa di Benvenuto Cellini - Serie divisionale fior di conio - Serie divisionale fior di conio con moneta d’argento da 5 euro dedicata alla Giornata internazionale della biodiversità - Moneta commemorativa da 2 euro, versione fior di conio, dedicata al 550° anniversario della nascita di Albrecht Dürer - Monete da 5 euro in metallo vile dedicate allo Zodiaco: Capricorno, Acquario, Pesci - Serie divisionale con entrambe le monete commemorative da 2 euro versione proof - Moneta da 10 euro in argento, versione fior di conio, dedicata alle vittorie nel tiro a volo a Tokyo - Moneta da 5 euro in rame, versione fior di conio, dedicata alla vittoria nella lotta libera a Tokyo

Cs Ufficio Filatelico e Numismatico