UGRAA: Corso di Micologia 2025 abilitante alla raccolta dei funghi

L’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole ricorda che martedì 20 maggio alle ore 20:45 presso il Centro Sociale di Fiorentino prenderà avvio il corso di Micologia 2025, obbligatorio per ottenere il rilascio del tesserino di abilitazione alla raccolta dei funghi. Il corso di formazione, organizzato dall’Associazione Micologica Sammarinese in collaborazione con l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, sarà tenuto da docenti dell’Associazione Micologica Bresadola Gruppo ‘‘Valle del Savio’’ di Cesena. Si articolerà in 8 lezioni, compresa un’uscita pratica di raccolta e formazione in campo, ed avrà come obiettivo l’approfondimento della micologia generale, con particolare attenzione ai principali funghi ed alla loro tossicità. Il corso è aperto a tutti gli interessati, anche ai non residenti ed ha frequenza obbligatoria. Si ricorda che, in base alla Legge 25 gennaio 1991 n.9, la raccolta dei funghi è consentita solo a chi è in possesso del tesserino rilasciato dall’UGRAA o da Ente appositamente delegato-Associazione Micologica Sammarinese, ottenuto al termine del corso avente frequenza obbligatoria. Le guardie Ecologiche sono incaricate del controllo nel territorio sammarinese; chi sarà trovato a raccogliere funghi senza tesserino di abilitazione o secondo modalità non corrette incorrerà nelle sanzioni amministrative previste dalla Legge. Per maggiori informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi all’UGRAA: - telefono: 0549 885110 – email: info.ugraa@pa.sm.