UGRAA: "Intervento di controllo al cinghiale in zona S. Michele-Ranco"

UGRAA: "Intervento di controllo al cinghiale in zona S. Michele-Ranco".

In seguito alle numerose segnalazioni inviate dai cittadini, ai riscontri da parte del Servizio di Vigilanza Ecologica UGRAA riguardo al perdurare delle criticità dovute al sovrannumero di cinghiali nei castelli di Borgo Maggiore, Domagnano e Serravalle ed agli incidenti stradali causati da cinghiali, l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole, in collaborazione con la Federazione Sammarinese della Caccia e le Forze dell’Ordine, comunica lo svolgimento di un intervento di controllo del cinghiale nella giornata di domenica 19 gennaio 2025, dalle ore 8:00 alle 15:00 o fino al termine delle attività, in località San Michele e Ranco. Tale intervento, previsto dalla Delibera n.1 dell’Osservatorio della Fauna Selvatica e relativi habitat nella seduta del 10/12/2024, visto il persistere delle criticità legate alla presenza di cinghiali nell’area in oggetto ed autorizzato ai sensi dell'art. 18 del Decreto Delegato n°179 del 18 ottobre 2021 “PIANO PLURIENNALE DI GESTIONE FAUNISTICO–VENATORIA DEL CINGHIALE 2021–2025”, farà ricorso al metodo della braccata e girata ed avrà luogo anche nelle aree normalmente soggette a divieto di caccia, con lo scopo di contenere la popolazione di cinghiale, ovvero prevenire il rischio di incidenti stradali e di danni alle coltivazioni agricole, anche in considerazione dell’estrema vicinanza alle zone residenziali ed all’Ospedale di Stato. Le zone interessate dall’intervento sono debitamente tabellate e delimitate mediante specifici cartelli riportanti la dicitura "ATTENZIONE CACCIA AL CINGHIALE IN CORSO", così come stabilito dall’art. 12 del Decreto sopracitato. Ai fini di ulteriore tutela per la popolazione ed i veicoli, saranno inoltre chiuse al traffico veicolare e pedonale con specifica ordinanza N.5/2025 nella giornata di domenica 19 gennaio 2025 dalle ore 8:00 alle ore 15:00 o fino al termine delle attività comunicate dal Servizio Vigilanza Ecologica UGRAA alla Centrale Operativa Interforze: - Strada Nona Gualdaria dal bivio con Strada San Michele (presso rotatoria verso Strada Ca’ Barigone) fino a Via Ranco (Intersezione con Via Federico Fiori) e - Strada dei Lorioli/Via dei Pini dall’intersezione con Via dei Frassini fino all’intersezione con Strada Nona Gualdaria. Per garantire la maggiore sicurezza possibile, le Forze dell’Ordine, supportate da alcuni volontari della Federazione Sammarinese della Caccia, si posizioneranno a presidio delle strade limitrofe all’area di intervento, così da scongiurare eventuali interferenze con la viabilità. In caso di necessità, è possibile rivolgersi ai numeri della Centrale Operativa Interforze: 0549.888888 - 0549.887777 - 0549.888060.

C.s. UGRAA

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: