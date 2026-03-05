Ulteriori aggiornamenti della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri sulla situazione in Medio Oriente

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri continua a monitorare con la massima attenzione l’evoluzione della situazione nei Paesi del Golfo e, tramite le proprie rappresentanze diplomatiche e il Dipartimento Affari Esteri, assiste e mantiene contatti costanti con i cittadini sammarinesi tutt’ora presenti negli Emirati Arabi Uniti, nonché coloro che si trovano in Paesi terzi e che stanno riscontrando difficoltà nei collegamenti aerei a causa della cancellazione o della riprogrammazione di scali negli aeroporti dei Paesi interessati. Il coordinamento istituito presso il Dipartimento Affari Esteri conferma di aver ricevuto segnalazioni relative alla presenza, nelle aree interessate, di trenta cittadini sammarinesi e dei loro familiari: venticinque negli Emirati Arabi Uniti, due in Qatar, due in Giordania e uno in Oman. Alla data odierna, tutti coloro che hanno chiesto assistenza per lasciare nel più breve tempo possibile le zone interessate sono già al di fuori dei confini delle aree colpite ed in attesa del rientro in Repubblica, tramite trasferimenti organizzati dal Dipartimento Affari Esteri o tramite tour operator in collaborazione con l’Unità di Crisi della Farnesina. In via residuale, alcuni cittadini hanno provveduto al rientro di propria iniziativa. A tal riguardo si rende noto che in tarda mattinata è avvenuto il trasferimento di sei cittadini sammarinesi da Dubai verso l’Oman, sulla base del sopracitato programma di rientro, che prevede un soggiorno nella capitale omanita e il successivo volo per raggiungere San Marino. Il Dipartimento Affari Esteri ha inoltre ricevuto segnalazioni da cittadini e loro familiari presenti in Thailandia, Vietnam, Sri Lanka, Maldive e Seychelles che hanno subito cancellazioni o riprogrammazioni dei propri itinerari di viaggio a causa della chiusura degli scali aeroportuali nei Paesi del Golfo. Si ricordano, infine, i contatti per fornire assistenza ai connazionali all’estero:  Dipartimento Affari Esteri: viaggiareinformati@esteri.sm - 0549 885400  Centrale Operativa Interforze (attiva 24/7): 0549 88 88 88

C.s. - Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

