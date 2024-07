Ultima Chiamata per le Giornate Medioevali di San Marino: Non Perdete la Disfida del Tricorniolo, questa sera nella Cava dei Balestrieri

In occasione dell'ultima sera delle Giornate Medioevali, la Cava dei Balestrieri di San Marino si prepara a ospitare uno degli eventi più attesi: la Disfida del Tricorniolo. Invitiamo tutti, cittadini e turisti, a unirsi a noi per una serata indimenticabile all'insegna della tradizione e dello spettacolo.



Programma della Serata:

Dalle 16.30 alle 18.00: Prove di tiro con la Balestra. Un'opportunità unica per vedere da vicino i balestrieri mentre si esercitano nella loro antica arte.

Ore 21.15: Inizio della Disfida del Tricorniolo. Questa emozionante competizione vedrà i balestrieri della Repubblica di San Marino sfidare le rappresentanze delle città di Lucca, Massa Marittima, Porta San Marco - Pisa, San Sepolcro e Volterra in una prova di abilità e precisione che rievoca le antiche tradizioni medievali.

Fino alle 22.45: La serata si concluderà con un suggestivo spettacolo di musici e sbandieratori, che incanteranno il pubblico con le loro esibizioni.



La Disfida del Tricorniolo non è solo una dimostrazione di abilità nell'arte della balestra, ma anche un momento di festa e celebrazione che chiude degnamente le Giornate Medioevali, evento clou dell'estate sammarinese.

Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme l'emozione di questa serata speciale, che promette di essere un momento di grande fascino e divertimento. Non perdete l'opportunità di vivere la storia, l'arte e la cultura di San Marino in una delle sue espressioni più spettacolari.

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito web www.giornatemedioevali.com o seguiteci sui nostri canali social per aggiornamenti in tempo reale.



