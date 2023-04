Ultima giornata della “55° edizione del Vinitaly - Salone internazionale dei vini e distillati”. Per la Cantina San Marino è stato un vero successo

Oggi termina la “55° edizione del Vinitaly - Salone internazionale dei vini e distillati”, la più grande manifestazione dedicata al mondo del vino che ha visto la partecipazione di oltre 4mila aziende da tutta Italia e da più di 30 nazioni, e un contingente record che supera i mille top buyer (+43% sul 2022) da 68 Paesi selezionati. Anche per la Repubblica di San Marino è stata una grande opportunità perché ha consentito la presentazione e la valorizzazioni dei prodotti vitivinicoli del nostro territorio all’interno di un contesto internazionale. Il Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura ha visitato lo spazio espositivo della Repubblica di San Marino esprimendo compiacimento per i risultati ottenuti durante l’esposizione. La Repubblica di San Marino ha potuto esporre i propri prodotti insieme alle eccellenze vitivinicole italiane e internazionali presentandoli alle migliaia di visitatori che hanno partecipato all’evento. Michele Magalotti (enologo Cantina San Marino): “Oggi si conclude Vinitaly 2023, una grande opportunità per Cantina San Marino, il nostro spazio espositivo è stato molto frequentato da appassionati ma anche da importatori e buyer internazionali, con i quali saranno avviate relazioni commerciali importanti per la vendita dei vini del nostro territorio” Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura): “Le eccellenze vitivinicole della Repubblica di San Marino sono state presenti a questa importante 55° edizione del Vinitaly 2023, evento che ha visto la partecipazione di tante persone e dei ministeri italiani a promozione e difesa dei prodotti Made in Italy. Un sentito ringraziamento alla Cantina San Marino per l’impegno che sta dedicando alla promozione dei prodotti della nostra terra ed a tutte le attività in campo per la crescita del settore vitivinicolo.”

