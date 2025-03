Ultima replica della stagione per il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli: appuntamento il 18 marzo

Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli, dopo le rappresentazioni del 5 febbraio e delle repliche dell’8 e del 26 febbraio, torna in scena con l’ultima replica in programma per la stagione teatrale 2024/2025, martedì 18 Marzo 2025 alle ore 21,00, presso il Teatro Nuovo di Dogana. I biglietti per lo spettacolo del 18 marzo, saranno in vendita al botteghino del Teatro Nuovo di Dogana, nel giorno della rappresentazione, dalle ore 17,00 alle ore 19,00 e dalle ore 20,15. La commedia scelta per quest’anno, “Set, quatorg, vintoun e vintot”, scritta da Dino Di Gennaro e tradotta in vernacolo sammarinese, ha ricevuto ottima accoglienza presso il pubblico, che ha confermato l’attaccamento alle tradizioni e al gruppo teatrale storico sammarinese che per il 53° anno consecutivo si ripresenta al pubblico sammarinese per le celebrazioni di Sant’Agata e nelle successive repliche. Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli nel corso del suo cammino ha intrattenuto tre generazioni, i nonni, i genitori e i figli, e questa è la migliore garanzia della continuazione di un’autentica, radicata e documentabile storia iniziata, secondo i documenti in nostro possesso, sicuramente almeno nel lontano 1589. L’invito dunque, è quello di partecipare a questa ultima replica per trascorrere momenti di sereno divertimento e per rinverdire, tutti insieme, attori e spettatori, una autentica tradizione sammarinese. Vi aspettiamo dunque a Teatro, "dove tutto è finto… ma niente è falso!"

c.s. Piccolo Teatro Arnaldo Martelli