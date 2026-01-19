Ultimato il progetto “Vetrine Web USC”

Ultimato il progetto “Vetrine Web USC”.

È con grande soddisfazione che comunichiamo l’ultimazione del progetto “Vetrine Web USC”, un’iniziativa pensata per offrire a tutti gli associati di Unione Sammarinese Commercio e Turismo uno strumento semplice, moderno ed efficace che permetterà agli associati di aumentare la propria visibilità online. Il progetto nasce come naturale evoluzione ed implementazione del Calendario eventi USC https://www.usc.sm/eventi/ che ha già raggiunto i vertici delle ricerche online. Abbiamo deciso di mettere la nostra visibilità a disposizione dei nostri associati. Grazie a questo progetto, ogni associato avrà la possibilità di accedere a una propria pagina web personalizzata e facilmente accessibile. Una vera e propria vetrina digitale, pensata per raccontare la propria attività, mostrare i propri prodotti o servizi, e farsi trovare da nuovi clienti anche sul web. Il tutto con un contributo simbolico ideato per rendere il servizio fruibile da tutti gli associati, superando così ogni barriera economica e tecnica. Perché aderire alla Vetrina Web associati USC? Strumento Web semplice ed immediato, per dare la possibilità a tutti di essere presenti online, sia per chi ha già un sito web sia per chi ancora non lo possiede, aumentando così la visibilità online dell’azienda verso i potenziali clienti visitatori residenti e non. Ogni associato potrà gestire in autonomia la propria pagina Web e aggiungere o modificare qualsiasi contenuto. Nel caso in cui l’associato necessiti di supporto per impostazioni tecniche dedicate alla Vetrina web, USC potrà consigliarti o darti le prime indicazioni ma la semplicità dello strumento, reso intuitivo e alla portata di tutti, faciliterà l’inizio di questo percorso digitale. USC ritiene necessario che qualsiasi azienda associata debba avere l’opportunità di essere presente nel “mercato digitale” che sta correndo sempre più veloce. Con questo progetto, USC conferma il proprio impegno concreto a favore delle imprese del territorio, sostenendo l’innovazione e l’accessibilità. La tua azienda merita di essere vista… anche online!

C.s. - Unione Sammarinese Commercio e Turismo

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: