Ultime due estrazioni del contest "The treasure of San Marino"

Nell’arco delle scorse due settimane sono state effettuate le ultime estrazioni ufficiali dei pacchetti viaggio messi in palio nel Concorso “The Treasure of San Marino” del Commissariato Generale della Repubblica di San Marino ad Expo 2020 Dubai. Il 5 maggio è stato estratto il quarto premio e il 16 maggio si è invece proceduto, come da regolamento, all’estrazione finale aggiuntiva del premio che non era stato ancora accettato. Le due estrazioni, come di consueto, hanno seguito tutte le procedure di regolamento, e sono avvenute nella Repubblica di San Marino attraverso un software digitale, alla presenza del Commissario Generale Filippo Francini, della responsabile delle Pubbliche Relazioni Arianna Serra, e della Sales Manager Sara Conti. Il Concorso, indetto dal Commissariato Generale del Governo e riservato unicamente ai visitatori del Padiglione di San Marino ad Expo 2020 Dubai che hanno accettato di scaricare la app ufficiale progettata dal Silver Sponsor AC&D Solutions e di completare un breve questionario con domande riguardanti la loro provenienza, background e impressione dopo aver svolto il tour guidato, è stato promosso con la collaborazione dell’agenzia viaggi Mondo Immagine s.r.l., anch’essa Silver Sponsor del Padiglione di San Marino ad Expo 2020 Dubai. Il tour operator curerà i servizi erogati dal presente Concorso, che prevede un totale di 5 voucher dal valore di 1000 euro ciascuno. Ogni voucher è utilizzabile entro il 31 marzo 2023. Ad arricchire ancora di più l’esperienza offerta ai vincitori, ci sarà inoltre una VIP Shopping Experience presso la nuova destinazione dello shopping di lusso sammarinese che, tra i tanti benefit, prevede l'esclusivo utilizzo di una Shopping Card, offerta da San Marino Outlet Experience, Sponsor Gold del Padiglione. La comunicazione ufficiale è stata mandata agli indirizzi mail dei vincitori, che entro i 7 giorni previsti dal regolamento, hanno accettato il voucher e sono entusiasti di organizzare il loro viaggio nella Repubblica di San Marino. Il quarto vincitore viene dal Kenya e si chiama Martin Wahogo, mentre l’ultimo estratto viene dalla California-Stati uniti e si chiama Alban Martinez. Il Commissario Generale della Repubblica di San Marino ad Expo 2020 Dubai Filippo Francini ha commentato la conclusione del concorso: “Anche l’ultimo estratto e il vincitore finale aggiuntivo hanno accettato il voucher che permetterà loro di visitare e conoscere San Marino. La soddisfazione è tanta per il successo che ha riscontrato il Contest “The Treasure of San Marino”; tanti partecipanti hanno avuto l’opportunità di approfondire la conoscenza della nostra Repubblica proprio grazie alla visita del nostro Padiglione e nei prossimi mesi i 5 fortunati vincitori potranno realmente visitare il Monte Titano e scoprirne le bellezze. A conclusione di questo percorso ringrazio sentitamente i nostri sponsor Mondo Immagine e San Marino Outlet Experience per averci supportato nella promozione dell’iniziativa e aggiungo un ringraziamento speciale a tutti i volontari del Padiglione che si sono dedicati alla promozione del Contest durante i sei mesi di Expo”.

cs Commissariato Expo San Marino