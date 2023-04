Ultimi biglietti-invito disponibili per “Sarà per sempre”, il concerto inedito e strumentale omaggio alla città di Beppe Carletti L’evento venerdì 7 aprile alla Sala Granturismo. Dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 il ritiro al Palazzo del Turismo

Ultimi biglietti a disposizione di riccionesi e ospiti della città per il concerto di Beppe Carletti. Lo storico fondatore dei Nomadi venerdì sera sarà alla Sala Granturismo per un concerto che si annuncia come inedito, sorprendente, poetico, una versione introspettiva e personale di Carletti. Dopo una prima giornata di distribuzione dei biglietti, lo scorso sabato, sono 60 i biglietti-invito rimasti che possono essere ritirati all’ufficio Iat del Palazzo del Turismo dalle 9 alle 13 del mattino e dalle 14 alle 18 del pomeriggio, fino a esaurimento per un massimo di due a persona. Carletti a Riccione svela il suo lato più intimo a Pasqua - venerdì 7 aprile alle 21 - con “Sarà per sempre”, un disco che si lascia guardare perché ad ascoltarlo muove sensazioni non solo uditive ma anche visive. Un concerto strumentale, piano e archi (insieme a Carletti sul palco ci saranno Daniela Corradini e Sergio Reggioli), che è un omaggio alla città di Riccione e ai suoi ospiti. La “musica che parte dal cuore per arrivare al cuore” “Credo che l’esigenza di chi fa musica sia quella di poter esprimere ciò che si ha dentro l’anima, che parte dal cuore per arrivare al cuore”, è questo il senso del viaggio musicale compiuto dal fondatore e tastierista del gruppo, Beppe Carletti, che ha scritto l’album “Sarà per sempre” che offrirà al pubblico della Sala Granturismo del Palazzo del Turismo. Un percorso introspettivo e personale di Beppe Carletti che si racconta attraverso queste musiche. E’ un viaggio inusuale per chi, come lui, è abituato al palco delle piazze e dei teatri insieme al suo gruppo, per chi deve districarsi fra le note e la stanchezza dei chilometri percorsi.

