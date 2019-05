Ultimi giorni per iscriversi a Nuove Idee Nuove Imprese

Online e gratuite le iscrizioni al bando fino a sabato 25 maggio. Oltre 50 i progetti in corsa alla business plan competition Ulteriore novità 2019: con il premio Cesenalab in palio un percorso di incubazione e tanti servizi Rimini, 21 maggio 2019 – Continua a crescere, alla vigilia della chiusura prevista per il 25 maggio, il numero dei progetti candidati alla prossima edizione di Nuove Idee Nuove Imprese. Sono ben 54, in un arco di tempo ridotto rispetto alle passate edizioni, le idee di impresa che si sono già iscritte per intraprendere nei prossimi mesi il percorso di formazione. Dal 2002 la business plan competition, unita all’iter formativo per startup, ha visto la partecipazione di 3.700 giovani a capo di 1.263 idee di business. In questi 17 anni sono 70 le aziende avviate e il montepremi distribuito è stato di oltre 576.000 euro. Fino a sabato 25 maggio, aspiranti imprenditori e imprese innovative avviate negli ultimi 18 mesi potranno iscriversi gratuitamente al bando, presentando il progetto d’impresa tramite la procedura online alla pagina www.nuoveideenuoveimprese.it/iscrizione/ Un’ulteriore novità arricchisce l’edizione 2019. Oltre al sostegno di Soroptimist International Club di Rimini con un premio di 5.000 euro, sulla scia della collaborazione appena nata è ufficialmente in palio il “Premio Cesenalab”, ovvero un percorso di accelerazione di 6 mesi presso la sede cesenate. Tanti i servizi offerti dall’incubatore: una sede ad accesso 24 ore su 24, un Business Angel, la formazione on demand su temi legali, tecnologici ed amministrativi, assistenza legale e commerciale, agevolazione di contatti con gruppi di ricerca universitari, incontri e contatti con il mondo industriale e della finanza. Confermato il format di successo di Nuove Idee Nuove Imprese: incoraggiare la cultura dell’innovazione imprenditoriale attraverso un percorso di formazione gratuito coordinato da docenti dell’Alma Mater Studiorum nel Campus di Rimini ed una tutorship qualificata, che aiuti gli startupper a definire l’idea imprenditoriale. In palio un montepremi totale di 24.000 euro e l’iscrizione per due anni presso Confindustria Romagna o all’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese. I SOCI DELL’ASSOCIAZIONE NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna, Società Unione Mutuo Soccorso Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA, Agenzia per lo sviluppo economico - Camera di Commercio Repubblica San Marino, Associazione Nazionale Industria Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation. La business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese è sostenuta da Deloitte & Touche SpA, che offre anche un sostegno didattico e scientifico-formativo, ed è organizzata in collaborazione con Rimini Innovation Square e il Campus di Rimini. L’iniziativa ha il Patrocinio del Comune di Rimini.

Comunicato stampa

