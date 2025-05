Ultimi giorni per iscriversi a Nuove Idee Nuove Imprese. In palio premi per 21.000 euro e numerosi benefits

Alla competizione si affianca un percorso formativo gratuito aperto a tutti i partecipanti

C’è tempo fino al 31 maggio per iscriversi alla ventiquattresima edizione di Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan competition che supporta le idee innovative, offrendo un percorso formativo gratuito che rappresenta un’opportunità unica di crescita personale e professionale, anche per chi non arriva tra i finalisti, e premia i progetti d’impresa più brillanti.

Possono partecipare a Nuove Idee Nuove Imprese aspiranti imprenditori, startupper e team composti dal almeno due persone che abbiano un’idea innovativa, ma anche neoimprenditori che abbiano fondato un’attività da non più di 24 mesi.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo online presente sul sito web www.nuoveideenuoveimprese.it, nella sezione “Partecipa”.

In palio un montepremi complessivo di 21.000 euro che sarà assegnato alle idee d’impresa più meritevoli al termine di un percorso che si articola in più fasi.

Il bando guarda a tutto il territorio nazionale, con un focus per le province romagnole di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, oltre che per la Repubblica di San Marino.



MARTEDÌ 10 GIUGNO AL VIA LA PRIMA FASE DEL PERCORSO FORMATIVO

La prima fase, aperta a tutti gli iscritti, prenderà il via martedì 10 giugno con la lezione di Ugo Mendes Donelli. Il percorso formativo, orientamento e supporto, è volto a fornire gli strumenti per sviluppare l’idea imprenditoriale.

I partecipanti potranno assistere alla presentazione di casi aziendali di successo e potranno beneficiare di assistenza personalizzata da parte di docenti esperti.

Al termine della prima fase, i progetti selezionati potranno accedere alla seconda fase del percorso, focalizzata sulla redazione del business plan.



PREMI IN DENARO E NUMEROSI BENEFITS

Durante l’evento finale, che si terrà a dicembre, i progetti selezionati dal Comitato Tecnico Scientifico, dal primo al terzo, riceveranno rispettivamente le somme di 10.000, 6.000 e 3.000 euro. La SUMS – Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, consegnerà, inoltre, un premio di 1.000 euro alla migliore startup avente tutti i componenti o almeno il capogruppo residente o cittadino sammarinese e altri 1.000 euro saranno destinati dalla Cassa di Risparmio di San Marino al miglior progetto imprenditoriale che preveda la costituzione di una nuova società nella Repubblica di San Marino o che sia presentato da una società sammarinese già costituita da non oltre 24 mesi.

Ai premi in denaro si aggiungono numerosi benefits messi in palio da CesenaLab, Skema, Confindustria Romagna, Romagna Tech, Tecnopolo di Rimini, San Marino Innovation, Prospectra e Anis.



I NUMERI DI NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE

In 23 anni Nuove Idee Nuove Imprese sono state presentate 1.785 idee di business, hanno preso parte 4.700 partecipanti e sono stati redatti 455 business plan. Sono 140 le aziende nate in seguito alla partecipazione e 670.000 euro l’ammontare dei premi distribuiti.

SOCI - Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, Confindustria Romagna, Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.

MAIN PARTNER E SPONSOR - Oltre alla presenza come main partner di Rivierabanca, l’iniziativa beneficia del sostegno degli sponsor Deloitte & Touche SpA, Gruppo SGR e Studio Skema.

PARTNERS - Nemeni Teneri Capital SG, Dipartimento di Scienze Aziendali Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Cesenalab, Romagna Tech, Arte-Er, Tecnopolo Rimini, Prospectra, Fattor Comune, Zeitgroup, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, Crédit Agricole Italia.

PATROCINI - Comune di Rimini, Alma Mater Studiorum Università di Bologna Campus di Rimini, Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato, e il Commercio della Repubblica di San Marino; Segreteria di Stato per il Lavoro della Repubblica di San Marino.



Comunicato stampa

Nuove Idee Nuove Imprese