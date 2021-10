Ultimi giorni per La Biennale del Mediterraneo, chiude il 31 ottobre 2021

Ultimi giorni per La Biennale del Mediterraneo, chiude il 31 ottobre 2021.

Mediterranea 19 Young Artists Biennale, 19° edizione della Biennale dei giovani artisti dell’Europa e del Mediterraneo, inaugurata con grande successo nella Repubblica di San Marino il 14 maggio scorso, si avvia a chiudere il 31 ottobre. La Biennale, il cui titolo è School of Waters, è stata immaginata dal team curatoriale come una scuola temporanea, ispirata da pedagogie radicali e sperimentali e dal modo in cui esse sfidano i formati artistici, curatoriali e di ricerca. Rimangono dunque ancora 10 giorni per prenotare una visita e scoprire le opere allestite in diversi spazi del centro storico di San Marino, tra cui la Galleria Nazionale, la Prima Torre, le Cisterne del Pianello sotto la pavimentazione del Palazzo Pubblico e l'Antico Monastero Santa Chiara, attualmente sede dell’Università di San Marino. A causa dell’emergenza pandemica, la prenotazione è obbligatoria ed è possibile concordare visite personalizzate delle varie location, contattando la Galleria Nazionale San Marino tutti i giorni dalle 9 alle 17 a questi numeri: +378 0549 888241 | +378 0549 888244 | +378 0549 888245. Tutte le informazioni sugli artisti e sugli spazi sono disponibili a questi link: -> bjcem.org -> mediterraneabiennial.org

Cs Istituti Culturali

