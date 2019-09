Ultimi giorni per poter partecipare al concorso lanciato dalla Carlo Biagioli srl, termine 8 settembre ore 12

“Autoritratto” è il tema del 2° Concorso Internazionale d’arte “Carlo Biagioli” organizzato dalla Carlo Biagioli srl. L’iniziativa ha ottenuto il Patrocinio della Segreteria Istruzione e Cultura della Repubblica San Marino. In palio un premio di euro 500 e l’esposizione per tre mesi nella sede della Carlo Biagioli srl via Piana, 7 San Marino-città. Autoritratto: un tema attuale ma già oggetto di approfondita analisi, quasi completamente sconosciuto nell’arte antica, il genere si comincia ad affermare nel periodo medievale, fino a raggiungere la sua consacrazione e dignità artistica nel corso del Rinascimento. Dipingo autoritratti perché sono spesso sola, perché sono la persona che conosco meglio (Frida Kahlo) Cosa ci identifica? Come ci sentiamo meglio rappresentati? Qual è il dettaglio che ci rende noi stessi? Una mamma che immortala se stessa al termine della gravidanza, un bimbo che su invito della maestra disegna il proprio autoritratto il primo e ultimo anno di scuola dell’infanzia e cambia la percezione di sé…da due tondini uno grande e uno piccolo a gambe, braccia… Quando ci sentiamo immortalati nella nostra vera essenza? Ritratti in posa assorta davanti allo specchio? A tavola con i nostri familiari? Senza trucco oppure vestiti a festa? In mezzo alla natura o accanto ad un’opera d’arte che amiamo, ritratti nello svolgimento dell’occupazione quotidiana o mentre cerchiamo di raggiungere una vetta? Qual è il nostro autoritratto? Il Concorso è rivolto ad artisti e neofiti di qualsiasi età, provenienza e nazionalità, il tema può essere interpretato in modo completamente libero a condizione che le fotografie, sculture, dipinti, video, racconti ritraggano in una qualsiasi modalità, l’autore stesso. Il termine ultimo per consegnare l’opera è fissato per le ore 12 di domenica 8 settembre 2019 presso la sede della Carlo Biagioli Srl e previo contatto telefonico dell’utenza 335-7341511. Tutte le opere pervenute saranno fotografate ed esposte anche sul sito della Carlo Biagioli Srl dove sarà anche possibile effettuare una votazione on-line.

Info: carlo biagioli.com 335-7341511