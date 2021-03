Ultimi giorni per sottoscrivere online l'Istanza d'Arengo contro l'odio

L'iniziativa “Una firma contro l’odio” intende stimolare anche a San Marino un dibattito nelle sedi istituzionali, affinché si presti seriamente attenzione a quelle forme di aggressività verbali che sembrano emergere con sempre maggior evidenza, in particolare sui social network. Il ricorso a internet come mezzo per l'incitamento all'odio (politico, religioso, razziale, di genere o di orientamento sessuale) rende sempre più necessaria la messa a punto di adeguate risposte a livello giuridico e l'adozione di mezzi efficaci per contrastare il cosiddetto hate speech. L'individuazione di contromisure rappresenta in Europa da un punto di vista giuridico un tema delicato e problematico, dal momento che impatta su principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e degli ordinamenti costituzionali dei vari Paesi membri, in particolare per ciò che concerne il principio di eguaglianza e della non discriminazione da un lato, la libertà di espressione dall'altro lato. Tuttavia, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ribadito in diverse occasioni che “le leggi volte a contrastare il linguaggio dell’odio e a reprimere atti ispirati dal razzismo e dalla xenofobia, rappresentano – in una società democratica – una limitazione legittima della libertà di espressione in favore della tutela necessaria della reputazione degli individui e delle libertà fondamentali”. Desideriamo dunque sollevare anche in Repubblica le problematiche relative ai rischi derivanti da questo fenomeno, stimolare le opportune riflessioni per individuare quegli strumenti adeguati ad analizzare, prevenire e arginare l'hate speech. L'opportunità è data dell'Istanza d'Arengo che abbiamo predisposto affinché anche il nostro Paese possa dotarsi di un soggetto autonomo con compiti di monitoraggio, indirizzo e iniziativa al fine di prevenire e contrastare tutte le forme di incitamento all'odio e alla violenza. ♦️c'è tempo sino al 31 Marzo per visionare e sottoscrivere l'Istanza d'Arengo online all'indirizzo https://www.attiva-mente.info/progetti/cultura/una-firma-contro-l-odio