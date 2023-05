Ultimo atto di ConviviArte, un'occasione di incontro per gli amanti di arte, musica e convivialità

Giovedì 25 maggio va in scena l'ultimo atto della stagione inverno-primavera della rassegna ConviviArte, al Podere Lesignano a partire dalle ore 18.30. Una rassegna culturale con forti legami con il territorio sammarinese e limitrofo, che sta raccogliendo molti consensi e un lusinghiero bilancio in termini di partecipazione, in cui sono mescolati sapientemente arte, musica, convivialità e buon cibo. I protagonisti questa volta saranno il produttore Marco Parasole, il Trio67 insieme alla voce di Laura Benvenuti, gli artisti Juan e Corbe.

Marco Parasole, apicoltore e artigiano sammarinese, produce miele adottando metodi biologici di allevamento; porterà le sue produzioni e sarà possibile degustare il suo miele speziato. La colonna sonora della serata è affidata ancora una volta alla musica dal vivo del Trio67, con il loro jazz originale e travolgente, arricchito dalla partecipazione della cantante riminese Laura Benvenuti. Cantautrice, interprete, pianista e flautista, Laura Benvenuti porterà la sua voce, già protagonista dell’album del 2017 "Un’idea", e del singolo del 2020 "Amore così com’è", prodotto dal chitarrista e produttore italiano Giovanni Maggiore, in arte Giuvazza.

Vanta collaborazioni, tra gli altri, con Eugenio Finardi, Levante, Manuel Agnelli, Niccolò Fabi, Max Gazzè. Juan e Corbe, sono due artisti sammarinesi con progetti nuovi e creativi. Juan realizza quadri astratti dal notevole impatto visivo e tattile, miscelando una vasta gamma di colori, materiali e tecniche. Corbe definisce la sua pittura occasionale e curativa, caratterizzata da immagini espressive e cariche di simbologia. Dall'unione di queste visioni nascono i quadri "flow", opere semplici, realizzate con materiali per lo più riciclati, su una base di cemento; sono emotivamente versatili, con forme a volte gentili, a volte spigolose, con colori tenui, accesi o cupi, in grado di incarnare gli stati d'animo di chi li osserva. Gli organizzatori della rassegna, Francesco e Stefania del Podere Lesignano, danno appuntamento dunque per l'ultimo atto di questa stagione di ConviviArte in programma giovedì 25 maggio.

Per partecipare è necessario prenotarsi, telefonando al n. 331 4083542. Podere Lesignano