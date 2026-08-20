Ultimo giorno per ritirare i pass per la visita del Santo Padre

Ultimo giorno per ritirare i pass per la visita del Santo Padre.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri desidera informare che la giornata odierna, giovedì 20 agosto, rappresenta il termine ultimo per il ritiro dei pass per l’accesso in Piazza della Libertà e Piazzale Domus Plebis. Il Centro Accrediti Unico, istituito all’interno della Sala riunioni della Giunta di Castello di Borgo Maggiore, sarà aperto al pubblico dalle ore 18:00 alle ore 20:00. I pass non ritirati nella giornata di oggi verranno automaticamente ritenuti non validi e pertanto saranno annullati e non più utilizzabili per la visita del Santo Padre.



c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri



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