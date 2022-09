Umc: difficoltà per attività economiche causate da lavori asfaltatura. Lettera ad Anas e Regione

Lavori di asfaltatura S.S 258 al km 66‐68 Verucchio (RN) del 29‐08‐2022 ed evidenti difficoltà di accesso al Risto‐Bar 11 con annessa Stazione di Servizio Carburanti dalle ore 7,00 sino a pomeriggio inoltrato con relativa impossibilità di accedere al servizio di ristorazione in loco durante la pausa pranzo. Siamo ben consapevoli che gli interventi su sovrastruttura stradale e pavimentazione sono assolutamente necessari per la manutenzione ed il ripristino ai fini della primaria sicurezza stradale e che ciò comporta anche prevedibili disagi per la circolazione dei veicoli. Nel corso degli anni abbiamo notato come le Imprese esecutrici dei lavori ricevuti in appalto adottano tecniche progressivamente sempre più evolute ed efficienti per ridurre i tempi di esecuzione ed assicurare risultati migliori. Preso atto di questo impegno reciproco tra Appaltante e Ditte Esecutrici crediamo tuttavia che sia da valutare attentamente un terzo fattore qualitativo ossia la necessità di informare preventivamente e con ragionevole tempistica le attività economiche prospicienti le strade che saranno oggetto dei lavori stradali. Abbiamo infatti constatato come durante la fascia oraria normalmente dedicata alla pausa pranzo e quindi anche di probabile accesso al Risto‐Bar11 di potenziali avventori sia stata fortemente penalizzata per lo status dei lavori stradali, con mezzi ed attrezzature della Ditta esecutrice che avevano progressivamente raggiunto l’altezza dell’ultimo percorso di accesso a tale attività economica. Il Sig. Devis gestore del Bar11 ci ha descritto la situazione e le impreviste difficoltà insorte in quanto non era stato preventivamente avvertito dell’avvicinarsi dei lavori e che questo determinava per la sua attività economica anche un mancato guadagno. Come Associazione di Tutela del Cittadino Consumatore vorremmo pertanto suggerire agli Enti in indirizzo ma anche alle medesime Ditte Esecutrici di attuare un ulteriore ma prezioso impegno per il perfezionamento, dedicando almeno una loro risorsa per comunicare preventivamente ai titolari e gestori delle attività economiche il timing dei lavori ed eventualmente ottimizzare la loro progressione e tempistica al fine di ridurre il più possibile i disagi e le conseguenze economiche. In particolare vorremmo che l’ANAS come qualunque altro Ente Proprietario della viabilità interessata dai lavori stradali prevedesse nella stesura degli appalti e delle ordinanze adeguata flessibilità per le Ditte Esecutrici affinché possano/debbano attuare tutti quei semplici ma preziosi accorgimenti atti a ridurre disagi e rischi di mancato guadagno per le attività economiche prospicienti la strada oggetto dei lavori di manutenzione, valorizzando pertanto la preziosa attività di comunicazione e di ascolto. Ringraziando per il tempo dedicato alla lettura di questa ns. comunicazione con l’auspicio di poter contribuire fattivamente con questo ns. suggerimento, rimaniamo in attesa di un Vostro gentile riscontro recapitabile al ns. recapito PEC "umc_uff_mob_consumatori @ pec.it ".

UMC Ufficio Mobile Consumatori Il Presidente Alessandro Ceriani