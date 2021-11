Umc: Segnalazione di rischio infortunistico da Caffettiera Pedrini modello Infinity Rock

L' Associazione di tutela del Cittadini‐Consumatore ha ricevuto segnalazione relativamente a sbavature di metallo interne alla caldaietta della caffettiera di marca Pedrini mod. Infinity Rock attualmente in offerta c/o i punti vendita CONAD. La ns. Associazione a fronte di tale segnalazione ha provveduto ieri ad effettuare l’acquisto c/o il Superstore CONAD Azzurro di Serravalle di San Marino (RSM). Visionata poi la caffettiera si è potuto riscontrare che effettivamente la medesima presentava al suo interno tale insidia infortunistica che poi oggi è stata ulteriormente riscontrata da ns. Volontari inviati presso altri punti vendita CONAD. Chiediamo pertanto a CONAD quali provvedimenti intende adottare a salvaguardia degli acquirenti il prodotto e alla Pedrini PPL Spa come possa il medesimo prodotto aver passato il Controllo Qualità aziendale stante l’importante anomalia. Rimanendo in attesa di un Vostro dettagliato ed esaustivo riscontro alla presente al ns. recapito PEC "umc_uff_mob_consumatori @ pec.it " porgiamo distinti saluti.

Cs UMC Ufficio Mobile Consumatori

Il Presidente Alessandro Ceriani