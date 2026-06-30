Un aiuto alle famiglie e una scelta per l'ambiente: a Coriano prosegue la distribuzione gratuita dei kit riutilizzabili

Coriano, proseguono i progetti “Io Donna Ri-Uso” ed “Eco-Bimbo”

Il Comune distribuisce gratuitamente kit riutilizzabili per ridurre i rifiuti e sostenere le famiglie

Un piccolo gesto quotidiano può contribuire a ridurre i rifiuti e a prendersi cura dell'ambiente, generando allo stesso tempo un risparmio concreto per le famiglie.

Con questo obiettivo il Comune di Coriano prosegue i progetti “Io Donna Ri-Uso” ed “Eco-Bimbo”, due iniziative dedicate alla sostenibilità che promuovono il riutilizzo e offrono un sostegno concreto ai cittadini.

Grazie al contributo ottenuto attraverso il bando ATERSIR per la riduzione della produzione dei rifiuti, il Comune mette gratuitamente a disposizione kit di prodotti riutilizzabili.

Io Donna Ri-Uso

Il progetto “Io Donna Ri-Uso” è rivolto alle donne residenti nel Comune di Coriano e prevede la consegna di un kit composto da quattro slip mestruali lavabili, una soluzione pratica, sostenibile e capace di ridurre sia l'impatto ambientale sia i costi nel tempo.

Eco-Bimbo

Accanto a questa iniziativa, il progetto “Eco-Bimbo” mette a disposizione kit di pannolini lavabili destinati ai bambini nati dal 2025 residenti nel Comune di Coriano, promuovendo fin dai primi mesi di vita uno stile di consumo più attento all'ambiente.

«Questa iniziativa conferma la volontà della nostra amministrazione di essere vicina ai bisogni concreti delle famiglie e di costruire una comunità sempre più attenta al benessere delle persone e del territorio – dichiara il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini –. Crediamo che anche azioni semplici come questa possano avere un valore importante: da un lato offrono un aiuto concreto ai cittadini, dall'altro promuovono una maggiore responsabilità verso l'ambiente. Il nostro impegno è continuare a cogliere ogni opportunità che permetta di sviluppare progetti utili, coniugando attenzione sociale, sostenibilità e qualità dei servizi offerti alla comunità».

«È un progetto a cui tengo molto perché unisce due aspetti fondamentali: la tutela dell'ambiente e il sostegno concreto alle famiglie del nostro territorio – dichiara l'assessora all'Ambiente Anna Pazzaglia –. Credo che la sostenibilità debba tradursi in azioni semplici e utili nella vita di tutti i giorni. Scegliere prodotti riutilizzabili significa ridurre i rifiuti, ma anche offrire un aiuto concreto al bilancio familiare, con un risparmio economico che nel tempo può fare la differenza. È questo il modo in cui immaginiamo le politiche ambientali: vicine alle persone, attente ai bisogni delle famiglie e capaci di generare benefici per tutta la comunità».

La distribuzione dei kit prosegue esclusivamente su prenotazione. Donne e famiglie interessate possono scegliere il giorno e l'orario del ritiro prenotando un appuntamento attraverso l'apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Coriano.

Chi può accedere all'iniziativa

Le donne residenti nel Comune di Coriano, per il ritiro del kit composto da quattro slip mestruali lavabili;

I genitori dei bambini nati dal 2025 residenti nel Comune di Coriano, per il ritiro del kit di pannolini lavabili.

Al momento della prenotazione è necessario indicare nelle note se si intende ritirare il kit di slip mestruali lavabili oppure quello di pannolini lavabili.

Il ritiro avverrà presso il Palazzo Comunale nella data e nell'orario scelti, presentandosi con un documento di identità in corso di validità.

Prenotazioni

Per prenotare il proprio appuntamento e consultare le date disponibili è possibile accedere alla sezione dedicata del sito istituzionale del Comune di Coriano:

https://comune.coriano.rn.it/servizi/prenotazioni/

c.s. Comune di Coriano







