Un aiuto per l’Ucraina.

“Il dramma umanitario che sta colpendo la popolazione ucraina è sempre più devastante e impone di rispondere con azioni concrete – spiega il Presidente di Confindustria Romagna Roberto Bozzi - Anche la nostra associazione intende fare la propria parte, mettendo in campo iniziative di supporto per la popolazione con il diretto coinvolgimento della base associativa”. Si chiama “Un aiuto per l’Ucraina” il progetto di Confindustria Romagna che al momento pone in maniera prioritaria l’attenzione su tre iniziative.

Raccolta Fondi Confindustria Romagna ha scelto di sostenere la raccolta fondi promossa da Croce Rossa, da sempre impegnata in contesti bellici, per finanziare le attività a supporto della popolazione civile colpita dal conflitto e la gestione degli sfollati presenti in Ucraina e quelli che stanno cercando riparo nelle nazioni confinanti. Le aziende desiderose di dare il loro contributo possono visitare la pagina dedicata disponibile al link: Sostieni ora la Croce Rossa Italiana (cri.it)

Progetto Accoglienza In vista di un prevedibile aumento dei flussi migratori, si è pensato alla realizzazione di una mappatura della disponibilità delle aziende ad aderire a iniziative di accoglienza e supporto ai profughi provenienti dall’Ucraina. Attraverso la compilazione di un form on line (www.confindustriaromagna.it) le aziende potranno segnalare la disponibilità di strutture da adibire all’accoglienza (es. foresterie, abitazioni, spazi vuoti allestibili come magazzini, capannoni, uffici vuoti non in uso). Le disponibilità verranno smistate, per competenza territoriale, agli enti preposti alla gestione e distribuzione dei profughi presenti e in arrivo sul nostro territorio.

Iniziative aziendali Alle aziende verrà chiesto di segnalare all’associazione eventuali iniziative singole già intraprese in modo da amplificarne la visibilità attraverso vari canali di comunicazione.

Per informazioni aiutoucraina@confindustriaromagna.it

