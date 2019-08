Un’alternativa rara per la Notte di San Lorenzo: le stelle cadenti viste dal mare

Vele al Terzo e Basta plastica in MARE, in collaborazione con Visit Romagna nell'ambito di Romagna plastic free / 2023 propongono un'emozione silenziosa e irripetibile: la notte di San Lorenzo in mare con le barche storiche di Romagna sotto le stelle (cadenti). Il 10 agosto, le barche antiche romagnole ripropongono la “cultura dell’andar per mare” come un tempo, con le barche da lavoro storiche della Romagna naviganti perché curate dagli appassionati marinai dell’Associazione Vele al Terzo di Rimini. L’Amarcord, la Piera e la Vanina imbarcheranno gli ospiti (solo su prenotazione) con partenza dal Porto canale di Rimini, piazzale Boscovich alle ore 19.30. Spuntino in mare con spianata, prosciutto e melone e la gentile partecipazione della Birra Amarcord. In collaborazione con la Lega Navale di Rimini. Offerta libera per le associazioni. Tutto è ecosostenibile. Posti limitati con prenotazione obbligatoria sulla pagina facebook di Basta plastica in mare o al 335.5266739.