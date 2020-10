Un'altra serata insieme per la disabilità

Proseguono le serate di confronto allo scopo di trovare una modalità di collaborazione diversa e più efficace tra le associazioni di volontariato che si occupano di disabilità, le famiglie, le stesse persone con disabilità e chiunque sia interessato a stimolare una mobilitazione civica che, in modo unitario e organizzato possa prestare attenzione, tempo e competenze su queste tematiche. L’appuntamento è per giovedì 22 Ottobre alle ore 20.45, presso la Sala Montelupo di Domagnano ed è aperto a tutti. Il Dott. Maurizio Ceccoli e la Dott.ssa Gloria Valentini coordineranno ancora una volta la serata, durante la quale sarà importante capire quali possano essere le ipotesi per continuare e gestire i prossimi incontri, e se vi siano le persone e le condizioni per costituire un gruppo Dirigente formato da 8/10 persone stabilendo, trascorso un determinato periodo di tempo, un meccanismo di rotazione di una quota dei suoi componenti, che verranno sostituiti da altre persone aderenti al Movimento. Durante il dibattito ci sarà spazio naturalmente anche per chi vuole chiarimenti riguardo al percorso che si vuole intraprendere, sarà reso noto il nome che ha avuto più preferenze con cui, quindi, si chiamerà il Movimento e il numero delle firme (singole persone e associazioni) che sono state riportate in calce alla sintesi di Manifesto proposta.



