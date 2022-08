Un altro successo per il San Marino Comics

Si è conclusa con successo la 9° edizione di San Marino Comics Festival che si è svolto il 26, 27 e 28 agosto nel centro storico della Repubblica di San Marino. In termini di presenze sono stati registrati 30.843 visitatori nei parcheggi del Titano e 16.161 passaggi in funivia. Si stimano anche oltre 3.123 persone arrivate nei parcheggi periferici di Baldasserona e Borgo Maggiore. Nonostante non tutto il flusso di auto pervenuto a San Marino nelle giornate dell’evento possa essere riconducibile all’evento stesso, sicuramente San Marino Comics Festival ha ampiamente contribuito alla creazione dei numeri sopra riportati. Le contrade di San Marino si sono riempite già dal mattino del venerdì con gruppi di performers e cosplayers facendo subito respirare un’aria di divertimento e spensieratezza, tipica del San Marino Comics Festival. “Questa edizione fa tesoro della maturità raggiunta dal festival negli anni precedenti e ne amplifica i pregi”, dice Paolo Gualdi, Presidente dell’Associazione San Marino Comics. “Il piano operativo di sicurezza messo in campo dalla nostra associazione ha ricevuto il plauso della Protezione Civile e delle Forze dell’Ordine che hanno collaborato alla realizzazione e allo svolgimento del Festival, per la sicurezza del pubblico e dei cittadini residenti. La dimostrazione è stata la gestione delle due parentesi di maltempo di sabato e domenica pomeriggio, dove tutto lo staff è prontamente intervenuto per mettere in sicurezza tutte le aree maggiormente esposte”. L’afflusso di pubblico ha premiato tutti gli oltre 80 eventi giornalieri facenti parte del programma del Festival, tra i quali gli eventi a tema Harry Potter, la mostra del Maestro Junichi Hayama, i concerti a Campo Bruno Reffi di Animeniacs, Giorgio Vanni e Gem Boy, lo show di Chef Hiro, quello di Francesco Lancia, i percorsi esperienziali a tema fiabe, gli spettacoli musicali, cosplay e teatrali sul palco presso la Cava dei Balestrieri e Cava Antica, la mostra e le sfilate steampunk con momenti conviviali per tutti i partecipanti, l’area Lego e l’area giochi da tavolo coordinata da Play Modena, il più grande festival del gioco d’Italia. “Il coordinamento e la preparazione del nostro splendido staff (al quale vanno i ringraziamenti del Consiglio Direttivo di San Marino Comics), con referenti esperti e divisi per ogni zona e per ogni evento, ha dato i suoi frutti nella logistica e nello svolgimento in sicurezza del festival”, continua Paolo Gualdi, “Soprattutto cisiamo resi conto di aver raggiunto lo scopo quando abbiamo visto i sorrisi delle persone che giravano per l’evento con la nostra mappa in mano per essere sicuri di non perdersi neppure un contenuto, in un clima ordinato e spensierato che si può respirare solo al Comics ”. Dal punto di vista della comunicazione, i numeri sono esplosi grazie anche alla partecipazione deisuper ospiti che hanno comunicato la loro presenza agli oltre 3 milioni di followers sui loro canali social Facebook e Instagram. Numeri impressionanti se si considera che quelle persone hanno sentito parlare di San Marino per settimane, garantendo un fantastico ritorno di immagine non solo al Festival ma alla Repubblica stessa. Anche l’intervista radiofonica su Radio Deejay ha garantito un’ottima visibilità della Repubblica di San Marino e del San Marino Comics Festival su uno dei media più ascoltati in Italia. Inoltre non si contano i servizi e le interviste sul network nazionale di RTV San Marino e di Radio San Marino, media partner sempre pronto a promuovere il coloratissimo evento del Titano. Passion 4 fun e Man Under The Hood, due media partner italiani di settore, hanno garantito la trasmissione in diretta di interviste agli ospiti del festival, per permettere anche a chi non fosse a San Marino di seguirne i contenuti. Sono inoltre “esplosi” anche i numeri delle pagine social e web di San Marino Comics dove solo negli ultimi 30 giorni si sono raggiunti i seguenti risultati: ‐ Sito Web con oltre 37000 visualizzazioni di pagina e con il 77% di nuovi utenti che hanno iniziato a seguire San Marino Comics ‐ Facebook con oltre 267.000 persone nuove raggiunte e 21.000 visite alla pagina ‐ Instagram con oltre 48.000 persone raggiunte (+250%) e 20.000 visite al profilo (+79%) Importanti anche i numeri degli hotel che hanno accolto ospiti e performers dell’evento. Per garantire l’ospitalità ai soli vip e performer infatti sono stati utilizzati 13 hotel del territorio per 211 persone. I pasti a loro distribuiti sono stati oltre 900 nell’arco dell’intero weekend. Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati “San Marino Comics si conferma un evento di grandissimo successo! Anche l'edizione 2022 ha richiamato a San Marino migliaia e migliaia di persone attratte dalle numerose iniziative messe in campo dagli organizzatori: concerti, mostre, magia, mercatini, cartoons, Lego, steampunk, cosplay e tanto tanto altro ancora... Un centro storico ricco e vivace, contrade colorate e famiglie sorridenti, musica e cibo per turisti e visitatori. San Marino Comics è un evento perfetto realizzato con l'impegno e la passione di un team numeroso di volontari guidati dal vulcanico Paolo Gualdi al quale la Segreteria di Stato per il Turismo e il Segretario di Stato Federico Pedini Amati rivolgono un sentito ringraziamento. Viva il Comics!" Un successo anche nel 2022 con numeri che parlano da soli e che confermano San Marino Comics Festival come il secondo festival cross mediale del centro Italia dopo Lucca Comics. Si pensa già ai progetti futuri: “Andiamo verso la 10° Edizione e stiamo pensando a qualcosa dispeciale, a partire dagli ospiti fino ad arrivare ai contenuti”, aggiunge Paolo Gualdi, “Le celebrazioni per questo obiettivo raggiunto comprenderanno ospiti internazionali e contenuti sempre aggiornati, riconfermando tutto quello che ha funzionato bene in passato. La Repubblica di San Marino ha bisogno di un evento come questo perché portiamo un pubblico nuovo e che si diverte in maniera “sana”. Approfittiamo per ringraziare per il supporto logistico e finanziario le Segreterie di Stato che patrocinano l’evento, la collaborazione dell’Ufficio del Turismo, i nostri sponsor, le Forze dell’Ordine e la Protezione Civile. Anche grazie a loro, siamo sicuri che nel 2023 potremo ripetere una edizione del San Marino Comics ai massimi livelli!” Non ci resta che aspettare quindi il 25, 26 e 27 agosto 2023 per una 10° Edizione di San Marino Comics Festival che si preannuncia già con tutte le carte in regola per varcare i confini internazionali e confermarsi come uno degli eventi più amati dal pubblico sul territorio italiano.

