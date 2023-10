Un annullo speciale di Poste San Marino per i 150 anni dalla nascita di San Giovanni Calabria con l’immagine del Santuario di San Giovanni Calabria di Verona

Poste San Marino SpA Divisione Filatelica e Numismatica ha realizzato un annullo con data 08/10/2023, nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario della nascita di San Giovanni Calabria, il fondatore dell’Opera dei Buoni Fanciulli e delle Congregazioni dei Poveri Servi e delle Povere Serve della Divina Provvidenza, la cui missione consiste nel ravvivare nel mondo la fede e la fiducia in Dio padre provvidente.

L’annullo speciale mostra la facciata della chiesa di San Zeno in Monte a Verona, divenuta Santuario “San Giovanni Calabria”, dove ogni giorno egli stesso accoglieva persone di ogni estrazione sociale che cercavano da lui conforto o consiglio, dove ogni sera si avvicinava alla finestra del suo studio e con gesto solenne benediceva la sua Verona e il mondo intero.

Prendendosi cura dei più poveri e degli emarginati, Don Calabria divenne un punto di riferimento morale dialogando con le personalità più illuminate della Chiesa e del mondo dell’epoca.

È stato beatificato da papa Giovanni Paolo II nel 1988 e canonizzato dallo stesso pontefice il 18 aprile 1999.



Comunicato stampa

Poste San Marino