Un annullo speciale per il 53° Premio Internazionale dell'Arte Filatelica di Asiago

Poste San Marino SpA Divisione Filatelica e Numismatica ha realizzato un annullo con data 22/7/2023 per il 53° Premio Internazionale d'Arte Filatelica, Asiago. La manifestazione filatelica, organizzata dal Circolo Filatelico e Numismatico dei Sette Comuni, in collaborazione con la Città di Asiago, si terrà il 22 e 23 luglio 2023 presso la Sala della Reggenza, in via Stazione 1. Il 23 luglio si terrà la premiazione del migliore francobollo emesso nel 2022 dalle amministrazioni postali di tutto il mondo presso la Sala dei Quadri del Municipio di Asiago alle 11, alla presenza delle autorità. In occasione dell'evento verrà impiegato l’annullo speciale con un paesaggio montano tratto da un disegno di Riccardo Guasco, stesso autore del bozzetto della serie postale "50° anniversario di Medici Senza Frontiere", emesso il 1° giugno 2021, che si è aggiudicato proprio il Premio Asiago nell’edizione 2022.

Cs - Poste San Marino