Un’app sammarinese tra le prime in assoluto disponibili per Apple Vision Pro.

Febbraio è stato il mese del lancio sul mercato statunitense di Apple Vision Pro, l’innovativo dispositivo di spatial computing progettato da Apple. Tra le prime 600 app in assoluto disponibili al lancio e progettate specificatamente per Apple Vision Pro c’era anche un’app realizzata a San Marino. Si tratta di Minghin, un gioco sviluppato da letvar, startup sammarinese specializzata nello sviluppo di app per le principali piattaforme software e fondata da Nicola Giancecchi, Aldo Junior Simoncini e Indrit Bashkimi, ed è anche la prima app per Apple Vision Pro pubblicata da un’azienda sammarinese. Minghin è un gioco di memoria tridimensionale che sfida i giocatori a ripetere una sequenza casuale e crescente di palloncini colorati, ricordandoli nel giusto ordine. Il gioco presenta due livelli di difficoltà. Nel livello facile, i giocatori devono guardare, ricordare e ripetere una sequenza casuale che diventa sempre più lunga, perciò devono rimanere concentrati e attenti. Nel livello difficile, i palloncini si scambiano di posto dopo ogni sequenza, aggiungendo un ulteriore livello di difficoltà. Il tutto nello spazio tridimensionale attorno all’utente, interagendo con gli oggetti virtuali utilizzando mani ed occhi, senza bisogno di alcun controller o joystick. “Siamo onorati di vedere Minghin tra le prime 600 app disponibili su Apple Vision Pro al suo lancio negli Stati Uniti” — commentano da letvar — “e di essere tra i primi sviluppatori al mondo, specialmente a San Marino, ad aver provato in prima persona il dispositivo negli Apple Developer Labs e ad essere presenti sull’App Store di visionOS. Non vediamo l’ora di poter lavorare ad ulteriori progetti su questa nuova entusiasmante piattaforma.” Un entusiasmo espresso anche da Susan Prescott, Vice President Worldwide Developer Relations di Apple, nella mail inviata agli sviluppatori presenti al ‘day one’ di Apple Vision Pro, tra cui letvar: “Siamo entusiasti che siate con noi nel giorno del lancio di app che offriranno agli utenti di Apple Vision Pro un'incredibile gamma di esperienze. Siamo molto orgogliosi di avervi come parte vitale della nostra comunità mondiale di sviluppatori, che stanno già superando i limiti di ciò che è possibile fare su questa nuovissima piattaforma. E anche se questo è solo l'inizio, volevamo dirvi grazie! Sarete sempre ricordati per essere stati presenti il primo giorno.” Minghin è disponibile gratuitamente sull’App Store di visionOS negli Stati Uniti.

