TERRITORIO Un’asta pubblica sfalcio e pulizia di cigli, fossi e banchine

Un’asta pubblica sfalcio e pulizia di cigli, fossi e banchine.

La Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura della Repubblica di San Marino informa che è stata emessa un’asta pubblica per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio stradale da svolgersi sulle strade pubbliche della Repubblica di San Marino. La manutenzione comprende l’intervento di sfalcio della vegetazione lungo le banchine, le pertinenze e le scarpate stradali, un servizio fondamentale per il decoro del territorio, ma soprattutto per la sicurezza stradale dei cittadini. La gara di appalto, mediante il sistema dell’Asta Pubblica è riservata alle imprese, sammarinesi ed italiane, con codice ATECO coerente al servizio di sfalcio e pulizia alle banchine stradali. Si intende individuare, tramite procedura ad evidenza pubblica, un soggetto a cui affidare, secondo le modalità riportate nel Capitolato Generale e Speciale di Appalto, il servizio di sfalcio dell’erba sulle banchine stradali; il taglio degli arbusti che insistono su banchine e scarpate stradali; la pulizia delle opere di raccolta dell’acqua piovana quali caditoie, bocche di lupo e canaline; la raccolta, il carico e la consegna nei centri di raccolta degli eventuali rifiuti rinvenuti in banchina e scarpata durante lo sfalcio, nonché del materiale raccolto da caditoie, bocche di lupo e canaline. L’offerta dovrà essere presentata, secondo le modalità indicate nel Bando di Gara (modalità di partecipazione consultabili nel Bando pubblico scaricabile dal sito www.aaslp.sm/appalti) entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 2 Marzo 2023.

cs SdS Territorio

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: