Un'azienda sammarinese protagonista di "Storie di Business al femminile"

Per la prima volta un'azienda sammarinese sarà al centro delle "Storie di Business al Femminile", esempi concreti di donne che, grazie alla resilienza, alla passione, all’innovazione sono riuscite a fare impresa e ad essere felici rendendo felici anche gli altri. Il primato in Repubblica spetta, lunedì 31 alle 20, a Trends srl una start up ad alto contenuto tecnologico certificata dal San Marino Innovation, ed alla sua event e wedding planner Rossella Fugaro, imprenditrice motivata ed esperta, docente di event management e professionista nella comunicazione di fama internazionale. Le interviste ideate e condotte da Romina Mattoni e Davide Venturi sono nate in primavera all'interno del circuito BNI - Business Network international, organizzazione mondiale che conta 11000 manager ed imprenditori iscritti solo in Italia e 270.000 nei cinque continenti. L'appuntamento è online, sulla pagina del capitolo BNI Titano Montefeltro. Un bel riconoscimento per l'imprenditoria sammarinese al femminile, un settore ricco di talenti, di abilità, capacità e passione in cui le hard skills si sposano perfettamente con le soft skills e il cuore. Anche le imprenditrici più motivate, però, possono avere difficoltà nel lanciare l’idea giusta e fare innovazione: per questa ragione gli organizzatori hanno scelto di invitare Rossella Fugaro, per raccontare una storia di passione, professionalità, formazione continua e di quell'amore verso la propria attività che mai come nei momenti difficili è ancora di salvezza nel difficile percorso di impresa.