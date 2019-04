Un'azione simbolica a sostegno dei neogenitori, Giunta di Chiesanuova: "Non siete soli"

Consapevoli che il supporto alla maternità e alla famiglia presupponga azioni di ben più ampio respiro, la Giunta di Castello di Chiesanuova promuove un’azione di sensibilizzazione a favore dei neogenitori. Si è infatti deciso di donare la cifra di 250€ per ogni bimbo nato nel 2019 nel nostro Castello. Un’azione simbolica, si diceva, per alzare l’attenzione delle Istituzioni verso le difficoltà dei giovani a crearsi una famiglia. Il calo della natalità è sotto gli occhi di tutti ed occorre quindi interrogarsi su quali siano i maggiori impedimenti che ostacolano la decisione di mettere al mondo un figlio. Incertezza del futuro, disoccupazione, difficoltà a coniugare lavoro e famiglia, costo degli immobili, accesso agli asili nido, sono di certo elementi su cui riflettere prima di liquidare come “bamboccioni” i nostri ragazzi. La Giunta, per quanto di competenza, continuerà ad impegnarsi per facilitare il più possibile la vita di genitori e bambini. È con questo spirito che ha lottato per avere la prima piazza pedonale della Repubblica. E con lo stesso slancio sta richiedendo, per far semplici esempi, marciapiedi sicuri e centri estivi attivi. Ora promuove questa iniziativa che di certo non risolverà i problemi dei neogenitori, ma avrà forse l’effetto di farli sentire meno soli.

Comunicato stampa

Giunta di Castello di Chiesanuova