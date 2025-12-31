Un Bosco Incantato per la solidarietà: asta di beneficenza della Società Femminile di Mutuo Soccorso

Il “BOSCO BIANCO” che ha illuminato la GALLERIA della CASSA di RISPARMIO durante queste festività si prepara a trasformarsi in un dono concreto per la comunità. La Società Femminile di MUTUO SOCCORSO annuncia ufficialmente l’ASTA DI BENEFICENZA degli Alberi di Natale, che si terrà DOMENICA 04 GENNAIO 2026 alle ORE 16:00 presso la GALLERIA CASSA DI RISPARMIO Centro Storico. Per tutto il periodo natalizio, i cittadini hanno potuto ammirare un’installazione suggestiva: una foresta candida composta da alberi unici, interamente realizzati a mano dalle socie del sodalizio. Il tocco distintivo di quest’anno è stato l’uso di preziosi pizzi artigianali, realizzati con maestria e pazienza, che hanno trasformato ogni albero in una vera e propria opera d’arte della tradizione sammarinese. L’Asta non è solo un momento per aggiudicarsi un pezzo di artigianato unico, ma un atto di responsabilità sociale. Il ricavato dell’evento sarà interamente destinato al Fondo Sociale gestito dalla Società Femminile di Mutuo Soccorso creato appositamente per sostenere le famiglie del territorio che stanno attraversando momenti di particolare fragilità economica e sociale. “Vedere la Galleria trasformata in questo Bosco Incantato è stato motivo di grande orgoglio, ”dichiara Alba Baredi Presidente della Società Femminile di Mutuo Soccorso” ogni filo di pizzo intrecciato dalle nostre Socie rappresenta il legame invisibile ma indissolubile che unisce la nostra Comunità, Con quest’Asta, vogliamo che la bellezza che ha incantato i passanti diventi sollievo per chi è in difficoltà- Invitiamo tutti i sammarinesi a partecipare: non porterete a casa solo un albero, ma il simbolo della solidarietà che non si spegne con le luci del NATALE, celebreremo insieme i valori della mutualità e dell’attenzione verso il prossimo.

c.s. Società Femminile di Mutuo Soccorso

