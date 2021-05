DOMANI MOTUS LIBERI “Un calcio alla pandemia. Che futuro per lo sport?” Presenti grandissimi campioni: il dottor Costa c’è!

“Un calcio alla pandemia. Che futuro per lo sport?” Presenti grandissimi campioni: il dottor Costa c’è!.

“UN CALCIO ALLA PANDEMIA. Che futuro per lo sport?” È questo il titolo della seconda serata tematica: l’appuntamento è per il prossimo lunedì 24 maggio alle ore 20:30. Ospiti saranno il capogruppo di DOMANI - Motus Liberi, Mirko Dolcini, e un’importante rappresentanza del mondo sportivo, con esponenti ben noti al grande pubblico: il fondatore della Clinica Mobile dottor Claudio Costa, il due volte campione del mondo Manuel Poggiali, i campioni del calcio Massimo Bonini e Matteo Brighi. La rassegna vuole essere un momento di aggregazione per i giovani e un ponte tra le istituzioni, il mondo del lavoro, lo sport e la cultura. Durante ogni incontro, ciascun intervenuto potrà esporre la propria opinione o i propri dubbi sui temi trattati, ascoltare le esperienze e naturalmente fare domande agli ospiti provenienti da ambiti differenti, ognuno con la sua storia e il proprio background. Questo particolare appuntamento sarà l’occasione per ascoltare le voci di chi ha vinto sul campo e si è particolarmente distinto in un ambito, quello dello sport, che non è certamente rimasto immune dai danni del Coronavirus. Ci interrogheremo così sul presente e sul futuro, guardando come sempre anche e soprattutto alle giovani generazioni. Seconda di quattro serate, ognuna delle quali con oggetto un diverso argomento, aperte alla partecipazione di tutti gli interessati e trasmesse in diretta Facebook sulla pagina DOMANI - Motus Liberi: https://www.facebook.com/DomaniMotusLiberi/.

I prossimi appuntamenti: - “IL CORAGGIO DELLE RAGAZZE. Il futuro è donna. Essere ragazze al tempo del Covid-19” - “RIACCENDIAMO LA MUSICA! Artisti e giovani si confrontano sul futuro”. Ospiti e orari degli incontri saranno comunicati a ridosso degli stessi.

Cs DOMANI - Motus Liberi



I più letti della settimana: