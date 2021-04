CONCORDIA Un capolavoro di Martin Scorsese e una novità “PALM SPRINGS”

Riprende da venerdì 30 aprile la programmazione cinematografica di San Marino Cinema. Attualmente, in attesa di nuove disposizioni relative all’emergenza Covid si effettuerà un’unica proiezione giornaliera alle ore 21. Il venerdì sarà riservato ai film della rassegna programmata per il periodo delle Festività, che comprende grandi classici della cinematografia: sullo schermo, venerdì 30 un capolavoro del grande regista Martin Scorsese che San Marino Cinema “omaggerà” in una mini rassegna di tre sue opere iniziando da Gangs of New York ( al quale faranno seguito i prossimi due venerdì Toro Scatenato e The Aviator). I film del Venerdì appartenenti alla rassegna saranno offerti gratuitamente per i possessori di SAN MARINO CINECARD (che San Marino Cinema, a causa del particolare periodo, considererà attive anche se scadute: essenziale è avere ancora ingressi a disposizione) e per coloro ne acquistassero (risparmiando sul normale prezzo di ingresso dal 25 al 33 %) .Per chi non ne fosse in possesso, il prezzo di ingresso sarà agevolato: solo € 4. Sabato 1 e domenica 2 maggio (ore 21) sullo schermo un nuovissimo e divertente film mai uscito in sala “PALM SPRINGS _ Vivi come se non ci fosse un domani.” che ha ottenuto 2 candidature a Golden Globes, 3 candidature a Satellite Awards, ha vinto un premio ai Critics Choice Award, 1candidatura a Spirit Awards, 1 candidatura a Writers Guild Awards, 1 candidatura a ADG Awards, 4 candidature e vinto 3 Critics Choice Sup. La trama: Nyles e Sarah non si conoscono, si incontrano a un matrimonio e restano bloccati in un loop temporale tra amore, disillusione e confusione. "Dal giorno della marmotta al giorno del matrimonio. Commedia arguta dalla creatività slapstick tutta contemporanea, Palm Springs riesce ad aggiornare un meccanismo narrativo di per sé bizzarro ma che ormai vanta una certa tradizione cinematografica: quello del time loop, l'anello temporale che intrappola i personaggi in un'eterna ripetizione dello stesso risveglio. "( Mymovies.it) Il prezzo d’ingresso è di € 6,00 per il biglietto intero e € 5,00 per il ridotto. E’ possibile acquistare i biglietti o le CINECARD (da 5 o da 10 ingressi) sul sito www.sanmarinocinema.sm oppure presso la biglietteria del Cinema Concordia. Chi sarà in possesso di CINECARD attiva (ovvero con ingressi ancora da effettuare), oppure ne acquisterà una nuova, dovrà presentarsi in biglietteria dove, previa verifica dei requisiti, gli verrà rilasciato l’apposito biglietto omaggio. A ogni CINECARD corrisponde un solo ingresso per proiezione.

Per info e biglietti: www.sanmarinocinema.sm / email: sanmarinocinema@pa.sm Facebook: San Marino Cinema - Cinema Concordia tel. 0549 883030



