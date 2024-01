Un carico di giocattoli all’Oncologia Pediatrica di Rimini donati dall’Associazione ‘Qualcosa di Grande per i Piccoli’

La ludoteca dell’Unità Operativa di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini si è ulteriormente arricchita, in questi giorni, grazie alla generosa donazione di una grande quantità di giocattoli per bambini di tutte le età effettuata dall’associazione ‘Qualcosa di Grande per i Piccoli’. “Questi giochi sono stati acquistati col ricavato di uno spettacolo di musica e cabaret animato da talenti locali, denominato ‘Una Chitarra 100 emozioni’ - spiega Grazia Gori, segretaria dell’associazione - che abbiamo organizzato, il 28 ottobre scorso, al Teatro della Parrocchia di San Carlo di Cesena. Speriamo davvero che possano contribuire a rendere meno faticosa la degenza dei piccoli”. L’associazione cesenate ‘Qualcosa di Grande per i Piccoli’ non è nuova a questi gesti di liberalità verso i reparti di cura dedicati ai bambini delle nostre strutture di ricovero. “In tempi difficili come quello attuale, specialmente per settori fondamentali come la sanità pubblica – dichiara Elisabetta Montesi, Direttrice Unità Operativa Accoglienza, URP, Fundraising e Marketing dell’Azienda USL della Romagna – la costante attenzione e l’impegno che ci dedica l’associazionismo di volontariato ci sprona, ogni giorno di più, a difendere questo fondamentale patrimonio, in stretta collaborazione con tutte le forze vive del territorio che, come fa da molto tempo ‘Qualcosa di Grande per i Piccoli’, contribuiscono sensibilmente alla coesione sociale ed al benessere della nostra comunità”.

cs Ausl Romagna