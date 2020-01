Un concerto dedicato tra fisica e metafisica

Sabato 11 gennaio la città di Livorno dedica un concerto al Maestro Messieri, la performance eseguita dal concertista Valerio Barbieri (sassofono) e dallo stesso Messieri si tiene alle ore 17.00 presso la Sala dei Cetacei del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. Il filo rosso del concerto dedicato alla musica di Massimiliano Messieri è senza dubbio l’indagine del suono che, con uno strumento complesso come il sassofono, si trasforma in puro divertimento per la mente e per l’udito. Il programma si articola in quattro frammenti temporali: “Via Crucis” per sassofono soprano; “Hymn to God” per sassofono soprano e audio digitale; “E.S.” 5 variazioni su una poesia di Edoardo Sanguineti per sassofono contralto e audio digitale; “Lamed” per sassofono soprano e audio digitale. “Via Crucis” è l’espressione dell’interprete, il suono, dapprima pensato, prende forma dall’emissione del fiato nello strumento, è senza dubbio lo spirito del musicista, il suo “ES” e il suo “SE” che si fondono in un’unica entità, la musica. “Hymn to God” è un inno al Creatore sull’archetipo dell’inconscio che Gustav Jung trasse da una sua paziente, il pensiero assume una forma uditiva, la parola diviene un oggetto sonoro, un corpo, una babele linguistica. “E.S.”, il caos della babele emotiva implode nelle parole di Edoardo Sanguineti (E.S., composizione dedicata), le 5 variazioni riportano l’emotività allo stato embrionale, dove l’ascoltare esterno guida il suono interiore, ES antecede il SE. Infine “Lamed”, che nel suo significato originario conduce alla “trasformazione” guida l’ego al ricongiungimento con la natura, alla consapevolezza dell’Io in relazione alla Madre Terra e al suo Creatore. Massimiliano Messieri (Bologna 1964), compositore, direttore d’orchestra, fondatore e co-direttore musicale del MASKFEST - Festival Internazionale di Nuova Musica, nel 1997 il Festival Internazionale Associazione Mozart Italia di Rovereto gli commissiona, col patrocinio de’ Internationale Stiftung Mozarteum Salzburg, la TafelOpera Don Giovanni il dissoluto redento (1998), pubblicata dalla Loescher nei libri didattici per le scuole di I e II livello “Musica dal Vivo” di G.Duci con la prefazione di Claudio Abbado. Nel 2000, l’Istituto Nazionale di ricerca per la Fisica della Materia gli commissiona Leonids’ play (composizione per 5 cd audio realizzata sull’oggetto sonoro concreto delle Leonidi, fornito dalla NASA). Nel 2004, rappresenta al castello di Ettersburg (Weimar) il melodramma Gretchens Traum patrocinato dalla Stiftung Weimar Klassik. Accademico mozartiano dal 1998 e socio d’onore dell’Unione Nazionale Scrittori e Artisti Italiani, nel 2012 termina per il violoncellista Nicola Baroni la sua opera “Zadig” 21 capricci per violoncello e ipercello (Cd pubblicato da AmadeusArte nel 2017 e distribuito da Naxos). Nel aprile del 2019 rappresenta al Teatro Rossini di Pesaro “Alice”, opera in 2 atti o 6 quadri, con l’Orchestra Sinfonica Rossini diretta dal Maestro Dean Anderson e con la regia di Anna Tereshchenko. Vincitore del primo premio ai concorsi internazionali di composizione 2 Agosto (Bologna, 1997), 100 note (New York, 2006), CMN (Miami, 2013), le sue partiture sono state commissionate ed eseguite presso il Teatro Comunale di Bologna, la Sala delle Muse di Praga, International Forfest Festival di Kromeriz, Istituto Italiano di Cultura (Amburgo, Copenaghen, Praga e San Francisco), Festival Internazionale Suoni Inauditi di Livorno, oh-Ton Festival di Oldemburg, 92° Anniversario della Riconquista dell’Indipendenza della Polonia a Cracovia, Cracovia Sacra, ArtX Detroit al Max M. Fisher Music Center a Detroit, Spectrum Foundation di New York, CCRMA Stanford University, KSFNM Festival Kennesaw State University (Atlanta), “Hole Memorial Auditorium” La Sierra University di Riverside, Sala Rotonda delle Nazioni Unite a Vienna, Grande Auditorium del Museo Scriabin di Mosca, e in altri festival internazionali di musica. Ha tenuto masterclass e lezioni al Conservatorio di Musica di Cracovia, DAMS Arte di Bologna, Kennesaw State University (Atlanta), International Forfest Festival di Kromeriz, Università IULM di Milano, La Sierra University di Riverside. È docente di Teoria e Esercitazioni Orchestrali presso l’Istituto Musicale Sammarinese.