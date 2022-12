Un concorso dell’Università di San Marino rivolto agli studenti delle Superiori: premiati i migliori progetti ‘green’ Energie rinnovabili, siccità ed economia circolare i temi affrontati nell’iniziativa del corso di laurea in Ingegneria Civile

Un concorso dell’Università di San Marino rivolto agli studenti delle Superiori: premiati i migliori progetti ‘green’.

“Sunflowers”, un progetto per dei pannelli fotovoltaici capaci di ruotare e meglio intercettare i raggi del sole, ha vinto il concorso di idee “Progetta il tuo territorio per il futuro”, organizzato dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e rivolto agli studenti delle quinte Superiori degli istituti italiani e del Titano durante l’anno scolastico 2021-22. Firmato da Martina Ricci del liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli, Forlì, il dispositivo si presenta come un ‘girasole gigante’ realizzato con materiali riciclati: oltre a produrre energia, si propone come un lampione per l’illuminazione notturna, ideale per le strade delle città e non solo. Ricci è stata premiata questa mattina nella sede universitaria del World Trade Center di Dogana durante una cerimonia che ha coinvolto anche gli autori dei progetti classificati al secondo e terzo posto. A curare l’iniziativa, i corsi di laurea in Ingegneria Civile e Costruzioni e Gestione del Territorio, ai quali sono attualmente iscritti gran parte dei partecipanti. Filippo Venerucci del liceo scientifico Alessandro Serpieri di Rimini ha proposto un sistema per la raccolta dell’acqua piovana da utilizzare per irrigare giardini e orti, alimentando lavatrici e wc, con un’evoluzione in caso di installazione di un sistema di depurazione. Un gruppo formato da dodici studenti d’istituto statale Tonino Guerra di Novafeltria ha invece elaborato un progetto per la coltivazione di canapa per la produzione di dispositivi di protezione come caschi e guanti in bioplastica, da utilizzare in ambito edile. Gli autori: Matteo Pavani, Andrea Pavani, Leyla Belaroussi, Chiara Bernardini, Matteo Cioffi, Giulio Draghi, Ginevra Giorgini, Tommaso Mordenti, Ghenild Mustafa, Samuele Sabba, Gianmarco Salucci e Alan Semprini. “Il concorso è nato per motivare, sensibilizzare e coinvolgere i ragazzi rispetto alle sfide del futuro, soprattutto ora che gli effetti del surriscaldamento globale si stanno facendo più evidenti e i problemi più urgenti”, spiega la docente Belen Giacomone. “La giuria è rimasta colpita sia dalla qualità delle idee che dal grado di approfondimento. Abbiamo accolto progetti legati al territorio e in grado di proporre soluzioni su dinamiche attuali come l’energia rinnovabile, la siccità e l’economia circolare. Ciò ci incoraggia in vista della prossima edizione”. Oltre all’Ateneo sammarinese hanno fatto parte della giuria rappresentanti della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, della Segreteria di Stato per il Territorio, della Scuola Secondaria Superiore del Titano, dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici e dell’Ufficio Pianificazione Territoriale.

c.s. Università di San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: