Un corso di formazione per i medici sammarinesi

Tiss’You ha organizzato, per giovedì 4 aprile e giovedì 18 aprile, due serate dedicate all’aggiornamento e alla formazione di medici, fisioterapisti, infermieri e personale sanitario su temi particolarmente attuali quali la medicina rigenerativa e la valutazione biomeccanica pre e post operatoria. Le due serate, che godono del patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, vogliono fornire agli operatori del servizio sanitario sammarinese informazioni specifiche attraverso l’esperienza di relatori di primo piano. Saranno il Prof. Stefano Zaffagnini dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e il Prof. Alessandro Corsi del San Raffaele di Milano ad illustrare le opportunità offerte dalla medicina rigenerativa nelle patologie più comuni: ortopedia, traumatologia sportiva, artrosi, piede diabetico, ulcere e ferite difficili. Precederanno l’intervento del Prof. Zaffagnini e del Prof. Corsi quelli del Dott.Omar Sabry e del Dott. Paolo Fattori di Tiss’You che presenteranno il panorama attuale, scientifico e regolatorio, della medicina legata ai fattori di crescita. Il secondo dei due appuntamenti prevede invece un focus sulla valutazione biomeccanica pre e post operatoria del paziente chirurgico e grazie agli interventi della Dott.ssa Giada Lullini e del Dott. David Tacconi ci si confronterà sull’importanza del lavoro in team a garanzia di una valutazione multidisciplinare precisa e puntuale attraverso strumenti oggettivi e riproducibili. La serata prevede anche un workshop tecnico-pratico. L’organizzazione del corso è stata accolta inizialmente con grande entusiasmo da parte dei medici e terapisti (partecipazione gratuita) ma ha successivamente registrato numerose e contemporanee disdette. L’auspicio è che l’evento possa essere sfruttato dalle figure sanitarie del territorio senza preclusioni ma con il solo obbiettivo di garantire ai cittadini sammarinesi medici sempre aggiornati per una sanità di qualità oggi più che mai doverosa.

Ufficio Stampa Tiss'You