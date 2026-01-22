La Cooperativa Apicoltori Sammarinesi promuove un Corso di Formazione per tutti coloro che intendono avvicinarsi al mondo delle api e dell’antico mestiere dell’apicoltura, favorire la conoscenza di tale disciplina ed intraprendere con le giuste competenze questa attività. Le lezioni del corso sono aperte a tutti gli interessati, e saranno tenute da operatori ed esperti del settore in relazione all’argomento trattato presso la nostra sede a CASA FABRICA Strada di Montecchio, 11 – San Marino Città (RSM). Il corso sarà attivato raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti. COSTO: 160,00 euro da versare entro il 09/02/2026 presso CASA FABRICA dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 oppure tramite bonifico bancario. Per iscrizioni ed informazioni: info@api-rsm.org / pagina Fb / tel. 333/1321833 (Gessica) o 335/7331919 (Raffaele)