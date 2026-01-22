Un corso di formazione per tutti coloro che intendono avvicinarsi al mondo delle api

La Cooperativa Apicoltori Sammarinesi promuove un Corso di Formazione per tutti coloro che intendono avvicinarsi al mondo delle api e dell’antico mestiere dell’apicoltura, favorire la conoscenza di tale disciplina ed intraprendere con le giuste competenze questa attività. Le lezioni del corso sono aperte a tutti gli interessati, e saranno tenute da operatori ed esperti del settore in relazione all’argomento trattato presso la nostra sede a CASA FABRICA Strada di Montecchio, 11 – San Marino Città (RSM). Il corso sarà attivato raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti. COSTO: 160,00 euro da versare entro il 09/02/2026 presso CASA FABRICA dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 oppure tramite bonifico bancario. Per iscrizioni ed informazioni: info@api-rsm.org / pagina Fb / tel. 333/1321833 (Gessica) o 335/7331919 (Raffaele)





C.s. - Cooperativa Apicoltori Sammarinesi

