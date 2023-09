Un decreto per regolamentare i bed & breakfast nel territorio sammarinese

Un decreto per regolamentare i bed & breakfast nel territorio sammarinese.

Ora i B&B potranno essere gestiti anche in forma “imprenditoriale” Pedini Amati: “Il settore della ricettività cambia velocemente, dobbiamo rispondere alle esigenze di mercato e imprenditori. Aumentiamo il numero di posti letto e alziamo la qualità”

Il Consiglio Grande e Generale ha ratificato il decreto del Congresso di Stato che, su proposta della Segreteria di Stato per il Turismo aveva approvato, la “Modifica all’articolo 19 della Legge 27 gennaio 2006 n. 22 – Legge Quadro sul Turismo della Repubblica di San Marino – Bed & Breakfast e disciplina attuativa” con l’obiettivo di inserire nella normativa vigente una nuova tipologia di ricettività turistica che fino a questo momento, a San Marino, non era stata regolamentata, ovvero quella del Bed & Breakfast in forma imprenditoriale, fattispecie rientrante nell’attività ricettiva extra–alberghiera. La Commissione per la Classificazione e Vigilanza sulle strutture ricettive aveva rilevato l’importanza di modificare la normativa in essere affiancando all’attività ricettiva extra alberghiera di Bed & Breakfast a carattere esclusivamente familiare anche quella imprenditoriale, evidenziando come l’attività di B&B a carattere familiare non permettesse di lavorare con un Codice Operatore Economico e venisse configurata come “impegno saltuario” con limitazioni su giorni di apertura nell’arco dell’anno solare e l’impossibilità da parte degli esercenti di accedere agli incentivi previsti per le attività economiche, quali il credito agevolato. Allo stesso modo era stata rilevata la necessità di introdurre nell’attività ricettiva di B&B, quale servizio ulteriore a vantaggio degli ospiti, la possibilità di garantire spazi adeguati a consumare dei pasti attraverso il servizio di delivery o catering esterno. Tecnicamente, al fine di regolamentare l’esercizio dell’attività di Bed & Breakfast imprenditoriale, svolta in modo continuativo e professionale anche avvalendosi della collaborazione di personale qualificato e apportare modifiche all’attuale disciplina per i Bed & Breakfast a carattere familiare per esigenze di natura operativa e a fini di controllo ai sensi della normativa vigente in materia fiscale, è stata disposta l’abrogazione del Decreto 15 marzo n. 66 inserendo al Capo II dello stesso il “Regolamento di attuazione del servizio di alloggio e prima colazione denominato Bed & Breakfast” che ne individua la finalità e definizione, le caratteristiche e i requisiti minimi, gli adempimenti amministrativi obbligatori, la pubblicità, nonché i controlli e le sanzioni applicabili. In conclusione di conferenza il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, confermando come alla base di questa iniziativa ci sia soprattutto la volontà di aumentare il numero dei posti letto e la qualità della ricettività sammarinese, ha ricordato come prosegua, pur con i tempi di “fine legislatura” la volontà di realizzare una nuova struttura alberghiera a Murata per la quale il Gruppo Alpitour presenterà presto un progetto.

Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “L’obbiettivo del Decreto Delegato è quello di rappresentare un sistema il più coerente ed efficace possibile nello sviluppo e nella valorizzazione dell’offerta turistica già presente nella Repubblica di San Marino in risposta ai rilievi della Commissione per la Classificazione e stante la necessità di rispondere alle nuove tendenze del mercato turistico che, più di ogni altro settore, subisce mutamenti e spinte di rinnovamento dettate dalla domanda turistica internazionale. Lo ritenevo un passo necessario e sono lieto di essere riuscito a presentarlo e ad ottenere l’approvazione dell’Assemblea Consigliare. Ringrazio di cuore la Segreteria di Stato e l’Ufficio del Turismo, nella persona della Dott.ssa Sica per l’impegno profuso e il Collega Massimo Andrea Ugolini che in mia vece ha portato avanti la discussione in aula”.

Annachiara Sica (Direttore Ufficio del Turismo): “L’Ufficio del Turismo ha recepito una necessità evidenziata dalla Commissione per la Classificazione e Vigilanza sulle Imprese Ricettive rilevata nell’era post pandemica, durante la quale il mondo del travel e dell'hospitality si è dovuto adattare alle nuove abitudini di viaggio del turismo "lento" e flessibile. Con l’introduzione della nuova tipologia ricettiva extra-alberghiera di Bed & Breakfast imprenditoriale si è voluto dare impulso e valorizzazione al sistema turistico territoriale della Repubblica di San Marino, garantendo anche a questa tipologia di operatori l’accesso agli incentivi previsti per l’imprenditoria in territorio sammarinese ed estendendo il periodo di apertura per tutto l’anno”.

