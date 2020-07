CORIANO Un defibrillatore per la palestra della scuola media

È stato consegnato il DAE (defibrillatore automatico esterno) alla scuola Media di Coriano da parte dell’associazione corianese “Festa per far Festa”. Il DAE è posizionato all’interno della scuola, all’ingresso della palestra. Questo anche per garantire alle società sportive che utilizzano la palestra di poterlo usare in caso di necessità. Il DAE è uno strumento fondamentale per riconoscere e interrompere tramite l’erogazione di una scarica elettrica le aritmie responsabili di un arresto cardiaco, quindi analizza automaticamente il ritmo cardiaco, determina se è necessaria una scarica e seleziona il livello di energia necessaria. Grazie a questo dispositivo, si può oggi intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco e salvare delle vite. Fabiola Mazzei (dirigente scolastico dell’ IC Coriano): “Ringraziamo sentitamente tutti i ragazzi di Festa per far Festa, per aver donato uno strumento a noi così prezioso e la CROCE ROSSA che effettuerà la formazione di una decina di persone tra docenti e collaboratori scolastici con un corso che rientra sempre nella donazione dell’associazione.” Daniele Ugolini (presidente di Festa per Far Festa) : ”Il 15 novembre scorso il gruppo di Festa per Far Festa con una bellissima cena di beneficenza nel tendone della Fiera dell’Oliva ha devoluto l’incasso all'acquisto di un defibrillatore alle scuole di Coriano. È un piacere dare una mano a migliorare il nostro paese ed è sempre bello poterlo fare divertendoci insieme”. Gianluca Ugolini (vicesindaco): ”Siccome anche in Comune verrà posizionato un DAE, la Croce Rossa farà un unico corso di formazione anche per i funzionari del Comune che daranno disponibilità. Ringraziamo per questa opportunità sia la Croce Rossa che l’Istituto Comprensivo”. Domenica Spinelli (sindaco di Coriano): ”Tutti i complimenti vanno ai ragazzi di Festa per Far Festa che, con impegno ed entusiasmo, contribuiscono anche materialmente alla crescita del territorio. Viaggiare insieme verso una direzione moltiplica i risultati, collaborazione e sinergia sono le parole chiave del successo di una comunità”.



