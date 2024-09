Un dono di inestimabile valore Il più antico manoscritto sulla vita del Sant Marino, offerto alla Repubblica in occasione dei 1724 anni dalla sua fondazione

A distanza di oltre mille anni, il codice manoscritto sulla vita di San Marino entra a far parte degli archivi della più antica Repubblica di mondo. Con una rigorosa cerimonia istituzionale, alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, la riproduzione fedele della “Vita Sanctorum Marini et Leonis”, è stata donata alla Repubblica in occasione del suo 1724esimo compleanno. Sono intervenuti il Segretario di Stato alla Pubblica Istruzione e Cultura, Teodoro Lonfernini, la Professoressa Maria Giovanna Fadiga, la Dott.ssa Barbara Bertoni, Direttore Generale della casa editrice Imago. Fra i numerosi e illustri ospiti, anche il Consigliere Diplomatico del Presidente della Repubblica italiana, Ambasciatore Fabio Cassese e il Ministro Plenipotenziario Gabriella Biondi, Consigliere diplomatico aggiunto del Presidente Mattarella, a cui il manoscritto venne illustrato durante la sua visita ufficiale nella Repubblica di San Marino. Esposto a Palazzo Pubblico fra dicembre e gennaio scorsi, il codice manoscritto riporta la più antica testimonianza esistente del Documento in latino “Vita Sanctorum Marini et Leonis”, e narra il percorso che nel IV secolo ha portato il tagliapietre Marino dall’isola di Arbe fino al monte Titano, dove ha fondato una comunità impostata su valori di pace, rispetto e giustizia, che ancora oggi fanno parte del patrimonio genetico della collettività sammarinese. È il più antico testo della storia di San Marino, risalente al X secolo e miracolosamente sopravvissuto all’incendio che devastò la Biblioteca Universitaria di Torino nel secolo scorso. Candidato alla Memoria del Mondo UNESCO, ha consentito alla Repubblica di San Marino di accedere, per la prima volta, al programma Unesco del Registro Memory of the World. Il facsimile è contenuto nel volume “Vita Sancti Marini”, a cura di Maria Giovanna Fadiga e Meris Monti, pubblicato dalla casa editrice IMAGO.

c.s. Segreteria di Stato Istruzione e Cultura

